6 января, в первом круге теннисного турнира в Окленде, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 113) – Кэти Бултер (WTA 106).

Матч должен начаться в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка не может себе занести в актив прошлый сезон, в котором она одержала 24 победы при 35 поражениях. Успешные выступления были, Стародубцева даже сильно поднималась в рейтинге, но потом снова вылетела из топ-100, а по итогу года даже потеряла 12 позиций.

В Окленде украинка начала с победы над француженкой Джессикой Понше – 6:3, 6:3, трудности были только во втором сете, когда пришлось отыграться с 0:2. Финал квалификации Стародубцева провела против перспективной австрийки Лилли Таггер, букмекеры давали теннисисткам равные шансы на успех. Борьбы не получилось, украинка разгромила 17-летнюю соперницу со счетом 6:1, 6:1.

После таких побед должна прийти уверенность и кураж, в случае успеха в предстоящем матче, есть шанс попасть на другую украинку и первую сеяную Элину Свитолину, которая тоже должна сначала выиграть свой матч у Грачевой.

Кэти Бултер

Британскую спортсменку знают в теннисных кругах, как неплохо середняка. Прошлый сезон теннисистка начала на высокой 24 строчке в мировом рейтинге, но сыграла так плохо, что потеряла 82 позиции и оказалась за бортом первой сотни. Непонятно, в какой форме сейчас британка, у нее была травма ноги, так что еще большой вопрос, может ли она показать свой максимум.

Организаторы турнира в Окленде дали Бултер wild card, благодаря чему она начинает с основной сетки, без квалификации. Уже в первом круге теннисистку ожидает серьезное испытание.

Прогноз

Спортсменки ранее между собой никогда не играли, а в этой встрече букмекеры наверняка отдадут преимущество британке, учитывая былые заслуги. Ожидаю непредсказуемого матча, которые может завершиться с любым исходом.

Преимущество украинки в том, что она уже провела два матча на турнире, это ей позволило обрести уверенность. Не думаю, что кто-то будет владеть явным преимуществом в этой паре, поэтому ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,75.