Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто из игроков МЮ больше играл и забивал в АПЛ под руководством Аморима?
Англия
05 января 2026, 16:42 |
149
0

Кто из игроков МЮ больше играл и забивал в АПЛ под руководством Аморима?

Премьер-лига вспомнила лучших игроков в разных категориях за время управления МЮ португальцем

05 января 2026, 16:42 |
149
0
Кто из игроков МЮ больше играл и забивал в АПЛ под руководством Аморима?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Бруну Фернандеш стал игроком, который сыграл наибольшее количество матчей, забил больше голов и отдал больше результативных передач среди всех футболистов Манчестер Юнайтед в АПЛ под руководством Рубена Аморима.

Английская Премьер-лига упомянула лучших игроков «красных дьяволов» за период управления командой португальским специалистом.

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ под руководством Рубена Аморима

  • 42 – Брунe Фернандеш (Португалия)
  • 41 – Лени Йоро (Франция)
  • 40 – Диогу Далот (Португалия)
  • 37 – Мануэль Угарте (Уругвай)
  • 35 – Нуссаир Мазрауи (Марокко)

Игроки Манчестер Юнайтед с самым большим количеством забитых мячей в АПЛ под руководством Рубена Аморима

  • 11 – Бруно Фернандеш (Португалия)
  • 9 – Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
  • 6 – Бриан Мбемо (Камерун)
  • 4 – Джошуа Зиркзе (Нидерланды)
  • 4 – Казэмиро (Бразилия)
  • 4 – Мейсон Маунт (Англия)
  • 4 – Матеус Кунья (Бразилия)

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ под руководством Рубена Аморима

  • 14 – Бруну Фернандеш (Португалия)
  • 6 – Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
  • 4 – Диогу Далот (Португалия)
  • 2 – Мануэль Угарте (Уругвай)
  • 2 – Патрик Доргу (Дания)
  • 2 – Кристиан Эриксен (Дания)
По теме:
МЮ нашел фаворита на должность тренера. Но есть еще три варианта
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Пара Уоткинс/Роджерс – одна из самых продуктивных в истории Астон Виллы
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Бруну Фернандеш
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Виктор – в огне». Цыганкова назвали лучшим игроком матча Ла Лиги
Футбол | 05 января 2026, 15:58 1
ФОТО. «Виктор – в огне». Цыганкова назвали лучшим игроком матча Ла Лиги
ФОТО. «Виктор – в огне». Цыганкова назвали лучшим игроком матча Ла Лиги

Жирона выбралась из зоны вылета

Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене
Теннис | 05 января 2026, 12:21 3
Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене
Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене

Даяна переиграла Талию Гибсон в первом раунде пятисотника в Австралии

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05.01.2026, 08:03
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем