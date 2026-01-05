Кто из игроков МЮ больше играл и забивал в АПЛ под руководством Аморима?
Премьер-лига вспомнила лучших игроков в разных категориях за время управления МЮ португальцем
Бруну Фернандеш стал игроком, который сыграл наибольшее количество матчей, забил больше голов и отдал больше результативных передач среди всех футболистов Манчестер Юнайтед в АПЛ под руководством Рубена Аморима.
Английская Премьер-лига упомянула лучших игроков «красных дьяволов» за период управления командой португальским специалистом.
Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ под руководством Рубена Аморима
- 42 – Брунe Фернандеш (Португалия)
- 41 – Лени Йоро (Франция)
- 40 – Диогу Далот (Португалия)
- 37 – Мануэль Угарте (Уругвай)
- 35 – Нуссаир Мазрауи (Марокко)
Игроки Манчестер Юнайтед с самым большим количеством забитых мячей в АПЛ под руководством Рубена Аморима
- 11 – Бруно Фернандеш (Португалия)
- 9 – Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
- 6 – Бриан Мбемо (Камерун)
- 4 – Джошуа Зиркзе (Нидерланды)
- 4 – Казэмиро (Бразилия)
- 4 – Мейсон Маунт (Англия)
- 4 – Матеус Кунья (Бразилия)
Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ под руководством Рубена Аморима
- 14 – Бруну Фернандеш (Португалия)
- 6 – Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
- 4 – Диогу Далот (Португалия)
- 2 – Мануэль Угарте (Уругвай)
- 2 – Патрик Доргу (Дания)
- 2 – Кристиан Эриксен (Дания)
