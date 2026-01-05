Кто из игроков МЮ больше играл и забивал в АПЛ под руководством Аморима?

Бруну Фернандеш стал игроком, который сыграл наибольшее количество матчей, забил больше голов и отдал больше результативных передач среди всех футболистов Манчестер Юнайтед в АПЛ под руководством Рубена Аморима.

Английская Премьер-лига упомянула лучших игроков «красных дьяволов» за период управления командой португальским специалистом.

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ под руководством Рубена Аморима

42 – Брунe Фернандеш (Португалия)

41 – Лени Йоро (Франция)

40 – Диогу Далот (Португалия)

37 – Мануэль Угарте (Уругвай)

35 – Нуссаир Мазрауи (Марокко)

Игроки Манчестер Юнайтед с самым большим количеством забитых мячей в АПЛ под руководством Рубена Аморима

11 – Бруно Фернандеш (Португалия)

9 – Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)

6 – Бриан Мбемо (Камерун)

4 – Джошуа Зиркзе (Нидерланды)

4 – Казэмиро (Бразилия)

4 – Мейсон Маунт (Англия)

4 – Матеус Кунья (Бразилия)

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ под руководством Рубена Аморима