В воскресенье, 4 января, состоялся матч между клубами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Встреча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась уверенным триумфом «Ньюкасла» со счетом 2:0.

«Кристал Пэлас» продолжил свою неудачную серию, не сумев одержать победу уже в седьмом матче подряд.

В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает девятое место (29 очков), «Кристал Пэлас» – 14-е (27 баллов).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 2:0

Голы: Гимараэш, 71, Тшау, 78

Видео голов и обзор матча: