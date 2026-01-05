Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0. Падение орлов. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.01.2026 17:00 – FT 2 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 января 2026, 01:59 | Обновлено 05 января 2026, 02:01
21
0

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0. Падение орлов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

05 января 2026, 01:59 | Обновлено 05 января 2026, 02:01
21
0
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0. Падение орлов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, состоялся матч между клубами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась уверенным триумфом «Ньюкасла» со счетом 2:0.

«Кристал Пэлас» продолжил свою неудачную серию, не сумев одержать победу уже в седьмом матче подряд.

В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает девятое место (29 очков), «Кристал Пэлас» – 14-е (27 баллов).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 2:0

Голы: Гимараэш, 71, Тшау, 78

Видео голов и обзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тшау (Ньюкасл).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл), асcист Льюис Майли.
По теме:
Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1. Взаимный обмен. Видео голов, обзор матча
КАРРАГЕР – об Амориме: «Его уровень не соответствует должности тренера МЮ»
Ньюкасл Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бруно Гимараеш Малик Тшау видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Футбол | 04 января 2026, 21:25 36
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

Виктор и Владислав решили судьбу матча

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04.01.2026, 20:09
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
Футбол | 05.01.2026, 00:15
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 7
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем