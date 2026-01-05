Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0. Падение орлов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
В воскресенье, 4 января, состоялся матч между клубами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Встреча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась уверенным триумфом «Ньюкасла» со счетом 2:0.
«Кристал Пэлас» продолжил свою неудачную серию, не сумев одержать победу уже в седьмом матче подряд.
В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает девятое место (29 очков), «Кристал Пэлас» – 14-е (27 баллов).
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 2:0
Голы: Гимараэш, 71, Тшау, 78
Видео голов и обзор матча:
События матча
