Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 4 января в 17:00 по Киеву
В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Ньюкасл
Не лучшим образом проводят сезон «сороки». После 19 туров Премьер-лиги на их счету есть 26 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от других клубов не слишком велико – и от 16-го, и от 5-го места клуб отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» дошел до 1/2 финала, где сыграет против «Манчестер Сити».
В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 10 баллов за 6 туров, которые позволяют им занимать 12-ю строчку общей таблицы соревнований. От зоны топ-8 клуб отделяет 2 очка.
Кристал Пэлас
Сходным образом проходит сезон и для «орлов». После 20 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 27 очков, позволяющих им находиться на 10 месте турнирной таблицы. Как и в случае с «Ньюкаслом», расстояние от конкурентов пока очень незначительно. В Кубке английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/4 финала от «Арсенала».
За 6 туров Лиги конференций лондонцы смогли набрать 10 очков и занять 10 место, которое позволило им квалифицироваться в 1/16 финала турнира.
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» одержали 2 победы (причем с общим счетом 9:0), еще 2 матча завершились вничью, а в 1 поединке выиграл «Кристалл Пэлас».
Интересные факты
- Беспроигрышная домашняя серия «Ньюкасла» длится уже 10 матчей подряд. За это время команда одержала 8 побед и 2 раза сыграла вничью.
- Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 6 матчей подряд.
- «Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 12 игр подряд.
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85.
17:00
