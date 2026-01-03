Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.01.2026 17:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2026, 21:33 | Обновлено 03 января 2026, 22:09
3
0

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 января в 17:00 по Киеву

03 января 2026, 21:33 | Обновлено 03 января 2026, 22:09
3
0
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ньюкасл

В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Не лучшим образом проводят сезон «сороки». После 19 туров Премьер-лиги на их счету есть 26 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от других клубов не слишком велико – и от 16-го, и от 5-го места клуб отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» дошел до 1/2 финала, где сыграет против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам удалось добыть в борьбе 10 баллов за 6 туров, которые позволяют им занимать 12-ю строчку общей таблицы соревнований. От зоны топ-8 клуб отделяет 2 очка.

Кристал Пэлас

Сходным образом проходит сезон и для «орлов». После 20 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 27 очков, позволяющих им находиться на 10 месте турнирной таблицы. Как и в случае с «Ньюкаслом», расстояние от конкурентов пока очень незначительно. В Кубке английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/4 финала от «Арсенала».

За 6 туров Лиги конференций лондонцы смогли набрать 10 очков и занять 10 место, которое позволило им квалифицироваться в 1/16 финала турнира.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» одержали 2 победы (причем с общим счетом 9:0), еще 2 матча завершились вничью, а в 1 поединке выиграл «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Ньюкасла» длится уже 10 матчей подряд. За это время команда одержала 8 побед и 2 раза сыграла вничью.
  • Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • «Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 12 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
4 января 2026 -
17:00
Кристал Пэлас
Обе забьют 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Астон Вилла и другие. Чья домашняя победная серия окажется самой длинной?
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Футбол | 03 января 2026, 13:59 8
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура

Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03 января 2026, 09:14 6
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»

Боксер выступил с пожеланиями на Новый год

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03.01.2026, 07:22
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Футбол | 03.01.2026, 21:24
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Хоккей | 03.01.2026, 02:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем