Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парад ничейных матчей: Тоттенхэм и Сандерленд разошлись миром
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
04.01.2026 17:00 – FT 1 : 1
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2026, 19:01 | Обновлено 04 января 2026, 19:05
48
0

Парад ничейных матчей: Тоттенхэм и Сандерленд разошлись миром

«Кристал Пэлас» снова не победил

04 января 2026, 19:01 | Обновлено 04 января 2026, 19:05
48
0
Парад ничейных матчей: Тоттенхэм и Сандерленд разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, прошли матчи 20-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас», пробив ворота соперника за 20 минут до финального свистка.

Проиграв со счетом 0:2, «орлы» продолжили серию без побед, которая тянется с декабря 2025 года.

В параллельном матче «Тоттенхэм» и «Сандерленд» обменялись голами, однако сильнейшего выявить не удалось – 1:1.

Обе команды продолжают играть вничью в Англии: у «Тоттенхэма» две подряд, у «Сандерленда» – четыре.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 2:0

Голы: Гимараеш, 71, Тшау, 78

«Тоттенхэм» – «Сандерленд» – 1:1

Голы: Дэвис, 30 — Бробби, 80

По теме:
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция. LIVE
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Ньюкасл Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Сандерленд Бруно Гимараеш Малик Тшау Бен Дэвис Брайан Бробби
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03 января 2026, 23:14 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»

Британец похвалил Итауму

Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем
Футбол | 04 января 2026, 19:15 2
Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем
Сумасшедшая концовка. Фулхэм спасся от поражения в игре с Ливерпулем

Два гола в компенсированное время

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Футбол | 04.01.2026, 12:59
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Хватило трех слов. Жирона лаконично обратилась к Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 16
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем