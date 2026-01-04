Парад ничейных матчей: Тоттенхэм и Сандерленд разошлись миром
«Кристал Пэлас» снова не победил
В воскресенье, 4 января, прошли матчи 20-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас», пробив ворота соперника за 20 минут до финального свистка.
Проиграв со счетом 0:2, «орлы» продолжили серию без побед, которая тянется с декабря 2025 года.
В параллельном матче «Тоттенхэм» и «Сандерленд» обменялись голами, однако сильнейшего выявить не удалось – 1:1.
Обе команды продолжают играть вничью в Англии: у «Тоттенхэма» две подряд, у «Сандерленда» – четыре.
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 2:0
Голы: Гимараеш, 71, Тшау, 78
«Тоттенхэм» – «Сандерленд» – 1:1
Голы: Дэвис, 30 — Бробби, 80
