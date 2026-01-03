Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
04.01.2026 17:00 - : -
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2026, 21:44 | Обновлено 03 января 2026, 22:14
7
0

Тоттенхэм – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 января в 17:00 по Киеву

03 января 2026, 21:44 | Обновлено 03 января 2026, 22:14
7
0
Тоттенхэм – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Тоттенхэм

Для лондонцев текущий сезон проходит не лучшим образом. За 19 туров Премьер-лиги команде удалось набрать лишь 26 баллов, что пока разрешают ей находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. И от 16-го и от 5-го места команду отделяет 4 очка. С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов «шпоры» чувствуют себя лучше. За 6 туров команде удалось набрать 11 очков, позволяющих занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. За 2 тура до завершения основного этапа расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 1 балл.

Сандерленд

Новичок Премьер-лиги в текущем сезоне удивляет всех своей стабильной игрой. За 19 матчей чемпионата Англии «черным котам» удалось добыть в борьбе 29 очков – пока этого достаточно, чтобы занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако от топ-4 «Сандерленд» отстает всего на 4 очка.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Хаддерсфилда».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в далеком 2017 году в рамках Премьер-лиги. Тогда матч завершился вничью 0:0.

Интересные факты

  • «Сандерленд» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх.
  • Только в 1/4 предыдущих матчей «Сандерленда» было забито больше 1 гола.
  • За последние 4 игры «Тоттенхэм» отметился лишь 2 забитыми голами.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
4 января 2026 -
17:00
Сандерленд
Тотал менее 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Астон Вилла и другие. Чья домашняя победная серия окажется самой длинной?
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм Сандерленд прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Футбол | 03 января 2026, 13:59 8
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура

Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени

Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Футбол | 03 января 2026, 21:24 0
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари

В Турции подопечные Виктора Скрипника проведут семь спаррингов

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем