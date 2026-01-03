В воскресенье, 4 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Тоттенхэм

Для лондонцев текущий сезон проходит не лучшим образом. За 19 туров Премьер-лиги команде удалось набрать лишь 26 баллов, что пока разрешают ей находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. И от 16-го и от 5-го места команду отделяет 4 очка. С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов «шпоры» чувствуют себя лучше. За 6 туров команде удалось набрать 11 очков, позволяющих занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. За 2 тура до завершения основного этапа расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 1 балл.

Сандерленд

Новичок Премьер-лиги в текущем сезоне удивляет всех своей стабильной игрой. За 19 матчей чемпионата Англии «черным котам» удалось добыть в борьбе 29 очков – пока этого достаточно, чтобы занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако от топ-4 «Сандерленд» отстает всего на 4 очка.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Хаддерсфилда».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в далеком 2017 году в рамках Премьер-лиги. Тогда матч завершился вничью 0:0.

Интересные факты

«Сандерленд» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх.

Только в 1/4 предыдущих матчей «Сандерленда» было забито больше 1 гола.

За последние 4 игры «Тоттенхэм» отметился лишь 2 забитыми голами.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.7.