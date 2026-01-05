4 января «Тоттенхэм» и «Сандерленд» встретились в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Матч состоялся на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.

Хозяева вышли вперед в первом тайме и удерживали преимущество. Гости сумели спастись на 80-й минуте, испортив настроение «Тоттенхэму».

Последние 10 минут поединка получились напряженными, однако счет на табло так и не изменился – 1:1.

«Тоттенхэм» на данный момент занимает 13-е место в лиге (27 очков), «Сандерленд» – восьмое (30).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Тоттенхэм» – «Сандерленд» – 1:1

Голы: Дэвис, 30 – Бробби, 80

Видео голов и обзор матча: