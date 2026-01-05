Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1. Взаимный обмен. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
4 января «Тоттенхэм» и «Сандерленд» встретились в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч состоялся на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.
Хозяева вышли вперед в первом тайме и удерживали преимущество. Гости сумели спастись на 80-й минуте, испортив настроение «Тоттенхэму».
Последние 10 минут поединка получились напряженными, однако счет на табло так и не изменился – 1:1.
«Тоттенхэм» на данный момент занимает 13-е место в лиге (27 очков), «Сандерленд» – восьмое (30).
Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января
«Тоттенхэм» – «Сандерленд» – 1:1
Голы: Дэвис, 30 – Бробби, 80
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Батагов может перейти в португальский гранд
Виктор выделил Трубина