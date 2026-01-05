Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1. Взаимный обмен. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
04.01.2026 17:00 – FT 1 : 1
Сандерленд
Обзор Видео
Англия
05 января 2026, 02:32 | Обновлено 05 января 2026, 02:33
10
0

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

4 января «Тоттенхэм» и «Сандерленд» встретились в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Матч состоялся на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.

Матч состоялся на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.

Хозяева вышли вперед в первом тайме и удерживали преимущество. Гости сумели спастись на 80-й минуте, испортив настроение «Тоттенхэму».

Последние 10 минут поединка получились напряженными, однако счет на табло так и не изменился – 1:1.

«Тоттенхэм» на данный момент занимает 13-е место в лиге (27 очков), «Сандерленд» – восьмое (30).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 4 января

«Тоттенхэм» «Сандерленд» 1:1

Голы: Дэвис, 30 – Бробби, 80

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд), асcист Энцо Ле Фе.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Дэйвис (Тоттенхэм), асcист Микки ван де Вен.

Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
КАРРАГЕР – об Амориме: «Его уровень не соответствует должности тренера МЮ»
Кто получил 10? Известна оценка перспективного украинца за разгром в Англии
Сандерленд Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бен Дэвис Брайан Бробби
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
