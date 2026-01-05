Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Запомню навсегда»: герой Реала рассказал о хет-трике на Бернабеу
Испания
05 января 2026, 01:53 | Обновлено 05 января 2026, 01:54
«Запомню навсегда»: герой Реала рассказал о хет-трике на Бернабеу

Замена Мбаппе сработала

«Запомню навсегда»: герой Реала рассказал о хет-трике на Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал свой хет–трик в ворота «Бетиса» в рамках 19–го тура Ла Лиги (5:1).

«Это исключительный день. Я счастлив, что новый год начался именно так. Мой дебютный хет–трик на «Бернабеу» и первые забитые мячи в сезоне вызывают восторг. Надеюсь, это лишь начало долгого результативного пути.

Сложно отдать предпочтение какому–то одному голу. Впервые забить трижды перед мадридской публикой — это нечто особенное.

Я очень благодарен партнерам по команде, ведь без их помощи эти голы были бы невозможны. Некоторые ребята еще не успели расписаться на моем памятном мяче, так что пойду собирать автографы.

Я предан «Реалу» с ранних лет, прошел через клубную академию, поэтому овации трибун навсегда останутся в моей памяти. Верю, что впереди нас ждет много побед и этот год станет успешным для каждого из нас.

Мы вышли на поле с запредельным настроем, понимая сложность первого матча в году. Команда продемонстрировала амбиции и четко следовала цели.

Важно было обрести уверенность перед игрой на следующей неделе, и нам это удалось. Теперь все мысли о предстоящем дерби против «Атлетико», – заявил Гарсия.

Гонсало Гарсия Реал Мадрид Бетис Реал - Бетис Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
