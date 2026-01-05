«Запомню навсегда»: герой Реала рассказал о хет-трике на Бернабеу
Форвард «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал свой хет–трик в ворота «Бетиса» в рамках 19–го тура Ла Лиги (5:1).
«Это исключительный день. Я счастлив, что новый год начался именно так. Мой дебютный хет–трик на «Бернабеу» и первые забитые мячи в сезоне вызывают восторг. Надеюсь, это лишь начало долгого результативного пути.
Сложно отдать предпочтение какому–то одному голу. Впервые забить трижды перед мадридской публикой — это нечто особенное.
Я очень благодарен партнерам по команде, ведь без их помощи эти голы были бы невозможны. Некоторые ребята еще не успели расписаться на моем памятном мяче, так что пойду собирать автографы.
Я предан «Реалу» с ранних лет, прошел через клубную академию, поэтому овации трибун навсегда останутся в моей памяти. Верю, что впереди нас ждет много побед и этот год станет успешным для каждого из нас.
Мы вышли на поле с запредельным настроем, понимая сложность первого матча в году. Команда продемонстрировала амбиции и четко следовала цели.
Важно было обрести уверенность перед игрой на следующей неделе, и нам это удалось. Теперь все мысли о предстоящем дерби против «Атлетико», – заявил Гарсия.
