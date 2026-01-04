АЛОНСО: «Фантастично, что все пять голов забили воспитанники академии»

Главный тренер «Реала» Хави Алонсо прокомментировал победный матч 18-го тура Ла Лиги против «Бетиса» – 5:1.

– Хет-трик Гонсало Гарсии.

– Очевидно, что Гонсало провел идеальный для себя матч на «Бернабеу» в свой первый год в команде… Он хотел забить здесь, и я очень рад за него — за его работу как на поле, так и вне его. Он отличный пример воспитанника академии, и я поздравляю его с игрой. Призываю продолжать в том же духе.

– Винисиус.

– Он много помог команде, удачно вошел в матч, заставил соперника получить желтую карточку и спровоцировал замену. Он настойчивый и очень полезный для команды. Мне понравилась его игра, он будет ключевым в матче против «Атлетико», как всегда.

– Пять голов воспитанников академии.

– Это фантастично, что все пять голов забили воспитанники академии. Это очень хорошая новость благодаря отличной работе академии — те, кто вырос там, всегда отвечают. В случае Гонсало и его хет-трика я рад за него и команду. Это важная и заслуженная победа дома, где было важно начать год, и она дает нам хорошие ощущения перед Суперкубком.

– Работа Гонсало.

– Сегодня футбол требует командной работы без мяча. Важно, как форварды начинают прессинг – высокий прессинг или соединение линий. Гонсало это понимает очень хорошо. У него высокая скорость, а если добавить гол и его оборонительные качества, он всегда помогает команде.

– Камавинга и Родриго.

– Нам нужны все. Эдуардо из-за травм входил и выходил из состава, не имел стабильности в тренировках и матчах. Надеемся, теперь он сможет больше играть, ведь мы знаем его качество, динамизм, энергию и способность проходить линии, всегда активный, что дает команде баланс. Что касается Родриго, он может играть на любом фланге, и чем больше он взаимодействует, тем лучше комбинация. В целом матч был хорошим, мы растем и начали год удачно.

– Мбаппе.

– Его участие не исключено, ждем до вторника, когда отправляемся в поездку.

– Что важнее: Ла Лига или Суперкубок?

– С точки зрения Ла Лиги, безусловно. «Барса» выиграла вчера, и мы должны были победить. У нас 45 очков, с проекцией на 90, и мы знаем, что впереди еще много матчей. С завтрашнего дня уже думаем о Суперкубке.

– Поместятся ли все в составе?

– Почему нет? В конце концов, это мое решение. Много матчей, нужно смотреть на моменты и потребности. Я ничего не исключаю.

– Тчуамени.

– Обязательно поедет в Саудовскую Аравию.

– Новая роль Куртуа.

– Сегодня участие вратаря очень важно, и он интересуется, как может участвовать в игре. Иногда мы используем его как еще одного полевого игрока, потому что у него хорошая техника и понимание игры, он может действовать на разных позициях. Ему это нравится, и мы много работаем с ним над этим.