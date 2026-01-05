ATP05 января 2026, 02:18 |
3
0
США – Испания. Матчи Фритца и Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на турнире United Cup 2026
05 января 2026, 02:18 |
3
0
В ночь на 5 января сборные США и Испании проведут матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026.
Первая игра начнется ориентировочно в 04:00 по Киеву. Будет сыграно три поединка: два одиночных и один парный.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В одной группе А (Перт) с американцами и испанцами также выступает Аргентина.
United Cup 2026. Группа А, 5 января
04:00. США – Испания
- Тейлор Фритц – Хауме Муньяр
- Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро
- Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Джессика Бузас Манейро / Хауме Мунар
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков
Футбол | 04.01.2026, 19:25
Теннис | 05.01.2026, 01:06
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Комментарии 0
Популярные новости
04.01.2026, 07:33 2
03.01.2026, 19:02 6
03.01.2026, 22:55 1
04.01.2026, 08:04 27
03.01.2026, 18:49 26
03.01.2026, 06:22
04.01.2026, 08:44 7
04.01.2026, 07:55 1