США – Испания. Матчи Фритца и Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 5 января сборные США и Испании проведут матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026.

Первая игра начнется ориентировочно в 04:00 по Киеву. Будет сыграно три поединка: два одиночных и один парный.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одной группе А (Перт) с американцами и испанцами также выступает Аргентина.

United Cup 2026. Группа А, 5 января

04:00. США – Испания