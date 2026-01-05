Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
05 января 2026, 02:18
3
0

США – Испания. Матчи Фритца и Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на турнире United Cup 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Тейлор Фритц

В ночь на 5 января сборные США и Испании проведут матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026.

Первая игра начнется ориентировочно в 04:00 по Киеву. Будет сыграно три поединка: два одиночных и один парный.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одной группе А (Перт) с американцами и испанцами также выступает Аргентина.

United Cup 2026. Группа А, 5 января

04:00. США – Испания

  • Тейлор Фритц – Хауме Муньяр
  • Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро
  • Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Джессика Бузас Манейро / Хауме Мунар
📺 Видеотрансляция
По теме:
Чехия – Норвегия. Матчи Крейчиковой и Рууда. Смотреть онлайн. LIVE
ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
ФОТО. Баранка от Мбоко и победа Оже. Канада разгромила Китай на United Cup
женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Испании по теннису сборная Испании по теннису United Cup смотреть онлайн Тейлор Фритц Хауме Муньяр Коко Гауфф Джессика Бузас Манейро Кристиан Харрисон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
