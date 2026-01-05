Франция05 января 2026, 02:34 | Обновлено 05 января 2026, 02:49
ЛУИС ЭНРИКЕ сделал заявление о голкиперах ПСЖ: «ситуация прозрачна»
Наставник Пари Сен–Жермен поделился мнением о вратарской линии команды
Наставник «Пари Сен–Жермен» Луис Энрике поделился мнением о вратарской линии команды, в частности о Люка Шевалье, Матвее Сафонове и Ренато Марине.
«Относительно Шевалье у нас нет необходимости в дополнительных дискуссиях – ситуация предельно прозрачна. В моем распоряжении три голкипера топ–уровня, и это положение дел меня полностью устраивает.
Люка, Сафонов и Ренато Марин демонстрируют максимальную самоотдачу и проявляют сильный характер в сложные периоды», – цитирует испанского специалиста издание RMC Sport.
