Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛУИС ЭНРИКЕ сделал заявление о голкиперах ПСЖ: «ситуация прозрачна»
Франция
05 января 2026, 02:34 | Обновлено 05 января 2026, 02:49
ЛУИС ЭНРИКЕ сделал заявление о голкиперах ПСЖ: «ситуация прозрачна»

Наставник Пари Сен–Жермен поделился мнением о вратарской линии команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Пари Сен–Жермен» Луис Энрике поделился мнением о вратарской линии команды, в частности о Люка Шевалье, Матвее Сафонове и Ренато Марине.

«Относительно Шевалье у нас нет необходимости в дополнительных дискуссиях – ситуация предельно прозрачна. В моем распоряжении три голкипера топ–уровня, и это положение дел меня полностью устраивает.

Люка, Сафонов и Ренато Марин демонстрируют максимальную самоотдачу и проявляют сильный характер в сложные периоды», – цитирует испанского специалиста издание RMC Sport.

ПСЖ Луис Энрике Лига 1 (Франция) Люка Шевалье Матвей Сафонов Ренато Марин
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
