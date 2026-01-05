ЛУИС ЭНРИКЕ сделал заявление о голкиперах ПСЖ: «ситуация прозрачна»

Наставник «Пари Сен–Жермен» Луис Энрике поделился мнением о вратарской линии команды, в частности о Люка Шевалье, Матвее Сафонове и Ренато Марине.

«Относительно Шевалье у нас нет необходимости в дополнительных дискуссиях – ситуация предельно прозрачна. В моем распоряжении три голкипера топ–уровня, и это положение дел меня полностью устраивает.

Люка, Сафонов и Ренато Марин демонстрируют максимальную самоотдачу и проявляют сильный характер в сложные периоды», – цитирует испанского специалиста издание RMC Sport.