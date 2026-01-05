Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 января 2026, 14:27
Свитолина и Стародубцева сыграют в Новой Зеландии, сестры Киченок – в Австралии

Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 6 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Юлия Стародубцева на новозеландских соревнованиях проведут встречи первого раунда основной сетки одиночки, а сестры Киченок Людмила и Надежда стартуют в парном разряде Брисбена.

Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 6 января

WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/16 финала

Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 00:30)

Юлия Стародубцева [Q] – Кэти Бултер [WC]

Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 07:00)

Элина Свитолина [1] – Варвара Грачева

WTA 500 Брисбен. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №14. 2-й запуск (не ранее 04:30)

Людмила Киченок / Надежда Киченок Мию Като / Фанни Штоллар

WTA Брисбен WTA Окленд расписание Элина Свитолина Людмила Киченок Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
