Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 6 января
Свитолина и Стародубцева сыграют в Новой Зеландии, сестры Киченок – в Австралии
6 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Юлия Стародубцева на новозеландских соревнованиях проведут встречи первого раунда основной сетки одиночки, а сестры Киченок Людмила и Надежда стартуют в парном разряде Брисбена.
WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/16 финала
Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 00:30)
Юлия Стародубцева [Q] – Кэти Бултер [WC]
Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 07:00)
Элина Свитолина [1] – Варвара Грачева
WTA 500 Брисбен. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №14. 2-й запуск (не ранее 04:30)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мию Като / Фанни Штоллар
