Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна ситуация с торгами клубной базы Черноморца
Украина. Первая лига
03 января 2026, 00:03 |
383
0

Стала известна ситуация с торгами клубной базы Черноморца

Сможет ли команда начать тренировку в Совиньоне, пока неизвестно

03 января 2026, 00:03 |
383
0
Стала известна ситуация с торгами клубной базы Черноморца
ФК Черноморец

Как известно, в первый же день нового 2026 года должны были состояться торги по продаже клубной базы ФК «Черноморец» в Совиньоне, которая проходит под названием «Спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф».

По неофициальной информации, стартовая цена лота составляла около 192 миллионов гривен.

Торги должны были стартовать в 9:00 утра 1 января и продлиться до 18:00. Однако, как стало известно Sport.ua, они не состоялись. Следует добавить, что это произошло из-за отсутствия желающих приобрести объект по указанной стоимости.

Поэтому вполне вероятно, что в следующий раз стартовая цена может измениться в сторону уменьшения.

Известно также, что по предварительным планам «Черноморец» выходит из отпуска в начале февраля. Однако сможет ли он в дальнейшем рассчитывать на использование базы в своих нуждах, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что с одесского «Черноморца» был снят трансферный бан.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала убойную фигуру
Василий САЧКО: «Никто из украинцев осенью в УПЛ не выстрелил»
Беланов рассказал, предлагали ли ему продать Золотой мяч
Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы тренировочные базы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд аукцион
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри
Футбол | 02 января 2026, 23:44 0
Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри
Дебют Фюллькруга. Милан минимально обыграл Кальяри

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 02 января 2026, 07:05 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала

Завершился групповой этап

Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Бокс | 02.01.2026, 03:32
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
Бокс | 02.01.2026, 21:40
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
ДТП с участием Джошуа. Полиция обвинила водителя, он ездил без прав
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 02.01.2026, 16:41
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
01.01.2026, 07:30 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
Вот это поворот! Промоутером Усика может стать живая легенда бокса
01.01.2026, 00:02 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
01.01.2026, 03:21
Бокс
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем