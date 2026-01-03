Стала известна ситуация с торгами клубной базы Черноморца

Как известно, в первый же день нового 2026 года должны были состояться торги по продаже клубной базы ФК «Черноморец» в Совиньоне, которая проходит под названием «Спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф».

По неофициальной информации, стартовая цена лота составляла около 192 миллионов гривен.

Торги должны были стартовать в 9:00 утра 1 января и продлиться до 18:00. Однако, как стало известно Sport.ua, они не состоялись. Следует добавить, что это произошло из-за отсутствия желающих приобрести объект по указанной стоимости.

Поэтому вполне вероятно, что в следующий раз стартовая цена может измениться в сторону уменьшения.

Известно также, что по предварительным планам «Черноморец» выходит из отпуска в начале февраля. Однако сможет ли он в дальнейшем рассчитывать на использование базы в своих нуждах, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что с одесского «Черноморца» был снят трансферный бан.