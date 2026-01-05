Таблица Лиги 1. Марсель Де Дзерби играл вдевятером, ПСЖ все еще второй
Со 2 по 4 января состоялись поединки 17-го тура чемпионата Франции 2025/26
Со 2 по 4 января состоялись поединки 17-го тура Лиги 1 2025/26.
4 числа прошло пять матчей: Марсель – Нант, Брест – Осер, Лорьян – Мец, Гавр – Анже, ПСЖ – Париж.
Марсель Роберто Де Дзерби потерпел поражение со счетом 0:2, играя вдевятером с 56-й минуты. Провансальцы упустили возможность оторваться от Лилля (по 32 очка), который днем ранее уступил Ренну.
ПСЖ с Ильей Забарным выиграл столичное дерби у ФК Париж 2:1. Забарный провел 70 минут и привез пенальти на старте второго тайма, получив желтую карточку.
Топ-7 Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (39). Марсель (32), Лилль (32), Лион (30), Ренн (30), Страсбург (24).
Лорьян и Мец расписали ничью 1:1, Гавр одолел Анже 2:1, а Брест переиграл Осер 2:0.
Лига 1 2025/26. 17-й тур, 4 января
Марсель – Нант – 0:2
Голы: Сантоз, 31, Кабелла, 88 (пен.)
Удаления: Вермеерен, 26, Надир, 56 (оба – Марсель)
Брест – Осер – 2:0
Голы: Ажорк, 33, Шотар, 79
Лорьян – Мец – 1:1
Голы: Дьенг, 73 – Сане, 29
Гавр – Анже – 2:1
Голы: Кетан, 21, Обугу, 81 – Мутон, 55
ПСЖ – Париж – 2:1
Голы: Дуэ, 45, Дембеле, 53 – Геббелс, 51 (пен.)
Другие результаты 17-го тура Лиги 1:
- Тулуза – Ланс – 0:3
- Монако – Лион – 1:3
- Ницца – Страсбург – 1:1
- Лилль – Ренн – 0:2
Таблица Лиги 1 2025/26 после 17-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ланс
|17
|13
|1
|3
|31 - 13
|17.01.26 18:00 Ланс - Осер02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург
|40
|2
|ПСЖ
|17
|12
|3
|2
|37 - 15
|16.01.26 22:00 ПСЖ - Лилль04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр
|39
|3
|Марсель
|17
|10
|2
|5
|36 - 17
|17.01.26 22:05 Анже - Марсель04.01.26 Марсель 0:2 Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель
|32
|4
|Лилль
|17
|10
|2
|5
|33 - 22
|16.01.26 22:00 ПСЖ - Лилль03.01.26 Лилль 0:2 Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж
|32
|5
|Лион
|17
|9
|3
|5
|25 - 17
|18.01.26 21:45 Лион - Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион
|30
|6
|Ренн
|17
|8
|6
|3
|29 - 24
|18.01.26 18:15 Ренн - Гавр03.01.26 Лилль 0:2 Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако
|30
|7
|Страсбург
|17
|7
|3
|7
|26 - 21
|18.01.26 16:00 Страсбург - Мец03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург
|24
|8
|Тулуза
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|17.01.26 20:00 Тулуза - Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже
|23
|9
|Монако
|17
|7
|2
|8
|27 - 30
|16.01.26 20:00 Монако - Лорьян03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако
|23
|10
|Анже
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|17.01.26 22:05 Анже - Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже
|22
|11
|Брест
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|18.01.26 21:45 Лион - Брест04.01.26 Брест 2:0 Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец
|22
|12
|Лорьян
|17
|4
|7
|6
|20 - 29
|16.01.26 20:00 Монако - Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян
|19
|13
|Гавр
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18.01.26 18:15 Ренн - Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр
|18
|14
|Ницца
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|17.01.26 20:00 Тулуза - Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель
|18
|15
|ФК Париж
|17
|4
|4
|9
|22 - 31
|18.01.26 18:15 Нант - ФК Париж04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж
|16
|16
|Нант
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|18.01.26 18:15 Нант - ФК Париж04.01.26 Марсель 0:2 Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян
|14
|17
|Осер
|17
|3
|3
|11
|14 - 27
|17.01.26 18:00 Ланс - Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион
|12
|18
|Мец
|17
|3
|3
|11
|18 - 38
|18.01.26 16:00 Страсбург - Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец
|12
События матча
