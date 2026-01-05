Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Марсель
04.01.2026 16:00 – FT 0 : 2
Нант
Франция
05 января 2026, 10:54 | Обновлено 05 января 2026, 10:57
301
0

Со 2 по 4 января состоялись поединки 17-го тура чемпионата Франции 2025/26

Таблица Лиги 1. Марсель Де Дзерби играл вдевятером, ПСЖ все еще второй
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Со 2 по 4 января состоялись поединки 17-го тура Лиги 1 2025/26.

4 числа прошло пять матчей: Марсель – Нант, Брест – Осер, Лорьян – Мец, Гавр – Анже, ПСЖ – Париж.

Марсель Роберто Де Дзерби потерпел поражение со счетом 0:2, играя вдевятером с 56-й минуты. Провансальцы упустили возможность оторваться от Лилля (по 32 очка), который днем ранее уступил Ренну.

ПСЖ с Ильей Забарным выиграл столичное дерби у ФК Париж 2:1. Забарный провел 70 минут и привез пенальти на старте второго тайма, получив желтую карточку.

Топ-7 Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (39). Марсель (32), Лилль (32), Лион (30), Ренн (30), Страсбург (24).

Лорьян и Мец расписали ничью 1:1, Гавр одолел Анже 2:1, а Брест переиграл Осер 2:0.

Лига 1 2025/26. 17-й тур, 4 января

Марсель – Нант – 0:2

Голы: Сантоз, 31, Кабелла, 88 (пен.)

Удаления: Вермеерен, 26, Надир, 56 (оба – Марсель)

Брест – Осер – 2:0

Голы: Ажорк, 33, Шотар, 79

Лорьян – Мец – 1:1

Голы: Дьенг, 73 – Сане, 29

Гавр – Анже – 2:1

Голы: Кетан, 21, Обугу, 81 – Мутон, 55

ПСЖ – Париж – 2:1

Голы: Дуэ, 45, Дембеле, 53 – Геббелс, 51 (пен.)

Другие результаты 17-го тура Лиги 1:

  • Тулуза – Ланс – 0:3
  • Монако – Лион – 1:3
  • Ницца – Страсбург – 1:1
  • Лилль – Ренн – 0:2

Таблица Лиги 1 2025/26 после 17-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 17 13 1 3 31 - 13 17.01.26 18:00 Ланс - Осер02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс14.12.25 Ланс 2:0 Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург 40
2 ПСЖ 17 12 3 2 37 - 15 16.01.26 22:00 ПСЖ - Лилль04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр 39
3 Марсель 17 10 2 5 36 - 17 17.01.26 22:05 Анже - Марсель04.01.26 Марсель 0:2 Нант14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель 32
4 Лилль 17 10 2 5 33 - 22 16.01.26 22:00 ПСЖ - Лилль03.01.26 Лилль 0:2 Ренн14.12.25 Осер 3:4 Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж 32
5 Лион 17 9 3 5 25 - 17 18.01.26 21:45 Лион - Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион 30
6 Ренн 17 8 6 3 29 - 24 18.01.26 18:15 Ренн - Гавр03.01.26 Лилль 0:2 Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако 30
7 Страсбург 17 7 3 7 26 - 21 18.01.26 16:00 Страсбург - Мец03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург 24
8 Тулуза 17 6 5 6 24 - 22 17.01.26 20:00 Тулуза - Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже 23
9 Монако 17 7 2 8 27 - 30 16.01.26 20:00 Монако - Лорьян03.01.26 Монако 1:3 Лион14.12.25 Марсель 1:0 Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако 23
10 Анже 17 6 4 7 18 - 20 17.01.26 22:05 Анже - Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже 22
11 Брест 17 6 4 7 23 - 27 18.01.26 21:45 Лион - Брест04.01.26 Брест 2:0 Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец 22
12 Лорьян 17 4 7 6 20 - 29 16.01.26 20:00 Монако - Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец14.12.25 Страсбург 0:0 Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян 19
13 Гавр 17 4 6 7 15 - 23 18.01.26 18:15 Ренн - Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже14.12.25 Лион 1:0 Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр 18
14 Ницца 17 5 3 9 20 - 30 17.01.26 20:00 Тулуза - Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург14.12.25 Ланс 2:0 Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель 18
15 ФК Париж 17 4 4 9 22 - 31 18.01.26 18:15 Нант - ФК Париж04.01.26 ПСЖ 2:1 ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж 16
16 Нант 17 3 5 9 16 - 28 18.01.26 18:15 Нант - ФК Париж04.01.26 Марсель 0:2 Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян 14
17 Осер 17 3 3 11 14 - 27 17.01.26 18:00 Ланс - Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер14.12.25 Осер 3:4 Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион 12
18 Мец 17 3 3 11 18 - 38 18.01.26 16:00 Страсбург - Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец 12
Полная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Реми Кабелла (Нант).
56’
Билаль Надир (Марсель) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Фабьен Сантонз (Нант).
26’
Артур Вермерен (Марсель) получает красную карточку.
По теме:
Третий раз в XXI веке две команды Лиги 1 имеют 39+ очков после 17 туров
Худший в ПСЖ? Разбор провальной статистики Забарного в матче Лиги 1
Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
Роберто Де Дзерби Марсель Нант Брест (Франция) Осер Лорьян Мец Гавр Анже ПСЖ Париж Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
