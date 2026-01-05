Таблица Лиги 1. Марсель Де Дзерби играл вдевятером, ПСЖ все еще второй

Со 2 по 4 января состоялись поединки 17-го тура Лиги 1 2025/26.

4 числа прошло пять матчей: Марсель – Нант, Брест – Осер, Лорьян – Мец, Гавр – Анже, ПСЖ – Париж.

Марсель Роберто Де Дзерби потерпел поражение со счетом 0:2, играя вдевятером с 56-й минуты. Провансальцы упустили возможность оторваться от Лилля (по 32 очка), который днем ранее уступил Ренну.

ПСЖ с Ильей Забарным выиграл столичное дерби у ФК Париж 2:1. Забарный провел 70 минут и привез пенальти на старте второго тайма, получив желтую карточку.

Топ-7 Лиги 1: Ланс (40), ПСЖ (39). Марсель (32), Лилль (32), Лион (30), Ренн (30), Страсбург (24).

Лорьян и Мец расписали ничью 1:1, Гавр одолел Анже 2:1, а Брест переиграл Осер 2:0.

Лига 1 2025/26. 17-й тур, 4 января

Марсель – Нант – 0:2

Голы: Сантоз, 31, Кабелла, 88 (пен.)

Удаления: Вермеерен, 26, Надир, 56 (оба – Марсель)

Брест – Осер – 2:0

Голы: Ажорк, 33, Шотар, 79

Лорьян – Мец – 1:1

Голы: Дьенг, 73 – Сане, 29

Гавр – Анже – 2:1

Голы: Кетан, 21, Обугу, 81 – Мутон, 55

ПСЖ – Париж – 2:1

Голы: Дуэ, 45, Дембеле, 53 – Геббелс, 51 (пен.)

Другие результаты 17-го тура Лиги 1:

Тулуза – Ланс – 0:3

– 0:3 Монако – Лион – 1:3

– 1:3 Ницца – Страсбург – 1:1

Лилль – Ренн – 0:2

Таблица Лиги 1 2025/26 после 17-го тура