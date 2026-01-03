В воскресенье, 4 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нантом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Марсель

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 16 туров Лиги 1 «Марселю» удалось набрать 32 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние до лидеров, «ПСЖ» и «Ланса» составляет 4 и 8 очков соответственно. В Кубке Франции команда прошла в 1/16 финала, где сыграет против «Байо».

В Лиге чемпионов французам удалось завоевать 9 очков за 6 игр. Такие результаты позволяют клубу занимать 16-ю строчку общей таблицы, отставая от топ-8 на 3 балла за 2 тура до завершения основного этапа турнира.

Нант

А вот «зелено-октябрьские» в текущем сезоне отстают. За 16 туров чемпионата Франции команда завоевала всего 17 очков, из-за чего сейчас находится на 17-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет 4 зачетных пункта.

В Кубке Франции коллектив также квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Ниццы».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Марсель». Команда победила в 4-х матчах, еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

«Марсель» победил в каждом из 5 последних матчей.

В последних 7 играх Лиги 1 «Нант» дважды сыграл вничью и 5 раз проиграл.

«Нант» не может сохранить ворота сухими уже 10 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.