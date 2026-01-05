Канониры оторвались на 6 очков. Таблица АПЛ после зарубы Ман Сити и Челси

В Английской Премьер-лиге проведено 20 туров. Тройка лидеров оторвалась от остальных.

20-й тур состоялся 3–4 января, было сыграно 10 матчей за 2 дня.

В центральном матче тура Ман Сити в компенсированное время упустил перевес над Челси (1:1).

Арсенал переиграл Борнмут (3:2) и остается лидером, Астон Вилла взяла три очка в игре с Ноттингем Форест (3:1).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

Вулверхэмптон одержал первую победу в сезоне, обыграв Вест Хэм (3:0). Волки набрали 6 очков, также в зоне вылета находятся Вест Хэм (14) и Бернли (12).

АПЛ. 20-й тур

03.01.2026. 14:30. Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1

03.01.2026. 17:00. Брайтон – Бернли – 2:0

03.01.2026. 17:00. Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0

03.01.2026. 19:30. Борнмут – Арсенал – 2:3

04.01.2026. 14:30. Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1

04.01.2026. 17:00. Эвертон – Брентфорд – 2:4

04.01.2026. 17:00. Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0

04.01.2026. 17:00. Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1

04.01.2026. 17:00. Фулхэм – Ливерпуль – 2:2

04.01.2026. 19:30. Манчестер Сити – Челси – 1:1

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 20 15 3 2 40 - 14 08.01.26 22:00 Арсенал - Ливерпуль 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 48 2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44 - 18 07.01.26 21:30 Манчестер Сити - Брайтон 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 42 3 Астон Вилла 20 13 3 4 33 - 24 07.01.26 21:30 Кристал Пэлас - Астон Вилла 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 42 4 Ливерпуль 20 10 4 6 32 - 28 08.01.26 22:00 Арсенал - Ливерпуль 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 34 5 Челси 20 8 7 5 33 - 22 07.01.26 21:30 Фулхэм - Челси 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 31 6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34 - 30 07.01.26 22:15 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 31 7 Брентфорд 20 9 3 8 32 - 28 07.01.26 21:30 Брентфорд - Сандерленд 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 30 8 Сандерленд 20 7 9 4 21 - 19 07.01.26 21:30 Брентфорд - Сандерленд 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 30 9 Ньюкасл 20 8 5 7 28 - 24 07.01.26 22:15 Ньюкасл - Лидс 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 29 10 Брайтон 20 7 7 6 30 - 27 07.01.26 21:30 Манчестер Сити - Брайтон 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 28 11 Фулхэм 20 8 4 8 28 - 29 07.01.26 21:30 Фулхэм - Челси 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 28 12 Эвертон 20 8 4 8 22 - 24 07.01.26 21:30 Эвертон - Вулверхэмптон 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 28 13 Тоттенхэм 20 7 6 7 28 - 24 07.01.26 21:30 Борнмут - Тоттенхэм 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 27 14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22 - 23 07.01.26 21:30 Кристал Пэлас - Астон Вилла 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 27 15 Борнмут 20 5 8 7 31 - 38 07.01.26 21:30 Борнмут - Тоттенхэм 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 23 16 Лидс 20 5 7 8 26 - 33 07.01.26 22:15 Ньюкасл - Лидс 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 22 17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19 - 33 06.01.26 22:00 Вест Хэм - Ноттингем Форест 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 18 18 Вест Хэм 20 3 5 12 21 - 41 06.01.26 22:00 Вест Хэм - Ноттингем Форест 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 14 19 Бёрнли 20 3 3 14 20 - 39 07.01.26 22:15 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 12 20 Вулверхэмптон 20 1 3 16 14 - 40 07.01.26 21:30 Эвертон - Вулверхэмптон 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 6 Полная таблица

