Канониры оторвались на 6 очков. Таблица АПЛ после зарубы Ман Сити и Челси
Ман Сити и Астон Вилла отстают от Арсенала на дистанцию двух побед
В Английской Премьер-лиге проведено 20 туров. Тройка лидеров оторвалась от остальных.
20-й тур состоялся 3–4 января, было сыграно 10 матчей за 2 дня.
В центральном матче тура Ман Сити в компенсированное время упустил перевес над Челси (1:1).
Арсенал переиграл Борнмут (3:2) и остается лидером, Астон Вилла взяла три очка в игре с Ноттингем Форест (3:1).
Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).
Вулверхэмптон одержал первую победу в сезоне, обыграв Вест Хэм (3:0). Волки набрали 6 очков, также в зоне вылета находятся Вест Хэм (14) и Бернли (12).
АПЛ. 20-й тур
- 03.01.2026. 14:30. Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1
- 03.01.2026. 17:00. Брайтон – Бернли – 2:0
- 03.01.2026. 17:00. Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0
- 03.01.2026. 19:30. Борнмут – Арсенал – 2:3
- 04.01.2026. 14:30. Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 04.01.2026. 17:00. Эвертон – Брентфорд – 2:4
- 04.01.2026. 17:00. Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0
- 04.01.2026. 17:00. Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1
- 04.01.2026. 17:00. Фулхэм – Ливерпуль – 2:2
- 04.01.2026. 19:30. Манчестер Сити – Челси – 1:1
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|20
|15
|3
|2
|40 - 14
|08.01.26 22:00 Арсенал - Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон
|48
|2
|Манчестер Сити
|20
|13
|3
|4
|44 - 18
|07.01.26 21:30 Манчестер Сити - Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити
|42
|3
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|33 - 24
|07.01.26 21:30 Кристал Пэлас - Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла
|42
|4
|Ливерпуль
|20
|10
|4
|6
|32 - 28
|08.01.26 22:00 Арсенал - Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон
|34
|5
|Челси
|20
|8
|7
|5
|33 - 22
|07.01.26 21:30 Фулхэм - Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|8
|7
|5
|34 - 30
|07.01.26 22:15 Бёрнли - Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут
|31
|7
|Брентфорд
|20
|9
|3
|8
|32 - 28
|07.01.26 21:30 Брентфорд - Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс
|30
|8
|Сандерленд
|20
|7
|9
|4
|21 - 19
|07.01.26 21:30 Брентфорд - Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл
|30
|9
|Ньюкасл
|20
|8
|5
|7
|28 - 24
|07.01.26 22:15 Ньюкасл - Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл
|29
|10
|Брайтон
|20
|7
|7
|6
|30 - 27
|07.01.26 21:30 Манчестер Сити - Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон
|28
|11
|Фулхэм
|20
|8
|4
|8
|28 - 29
|07.01.26 21:30 Фулхэм - Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм
|28
|12
|Эвертон
|20
|8
|4
|8
|22 - 24
|07.01.26 21:30 Эвертон - Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон
|28
|13
|Тоттенхэм
|20
|7
|6
|7
|28 - 24
|07.01.26 21:30 Борнмут - Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|7
|6
|7
|22 - 23
|07.01.26 21:30 Кристал Пэлас - Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити
|27
|15
|Борнмут
|20
|5
|8
|7
|31 - 38
|07.01.26 21:30 Борнмут - Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут
|23
|16
|Лидс
|20
|5
|7
|8
|26 - 33
|07.01.26 22:15 Ньюкасл - Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|06.01.26 22:00 Вест Хэм - Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм
|18
|18
|Вест Хэм
|20
|3
|5
|12
|21 - 41
|06.01.26 22:00 Вест Хэм - Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла
|14
|19
|Бёрнли
|20
|3
|3
|14
|20 - 39
|07.01.26 22:15 Бёрнли - Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм
|12
|20
|Вулверхэмптон
|20
|1
|3
|16
|14 - 40
|07.01.26 21:30 Эвертон - Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон
|6
Инфографика
