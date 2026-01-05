Известно, кто приобрел права на показ матчей Суперкубка Испании в Украине

Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивные права на трансляцию Суперкубка Испании по футболу в Украине.

Соглашение рассчитано на три сезона до 2028 года.

В текущем сезоне турнир пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 11 января и будет состоять из трех матчей – двух полуфиналов и финала. За трофей поборются действующий победитель турнира – «Барселона», а также «Атлетик» Бильбао и мадридские «Реал» и «Атлетико».

Посмотреть матчи можно будет на медиасервисе MEGOGO по подпискам «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK».

Турнир стартует матчем «Барселона» – «Атлетик», который состоится 7 января в 21:00 (по киевскому времени). Второй полуфинал «Атлетико» – «Реал» пройдет 8 января в 21:00 по киевскому времени.

