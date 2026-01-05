Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании
Испания
05 января 2026, 05:25 | Обновлено 05 января 2026, 05:26
150
0

Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании

Сыграет ли травмированный француз против Атлетико?

05 января 2026, 05:25 | Обновлено 05 января 2026, 05:26
150
0
Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер мадридського «Реала» Хаби Алонсо оценил вероятность участия форварда Килиана Мбаппе в предстоящем розыгрыше Суперкубка Испании.

«Мы пока не вычеркиваем его из заявки. Будем следить за его состоянием вплоть до вторника, когда запланирован вылет в Саудовскую Аравию.

Окончательный вердикт вынесем непосредственно перед отправлением. Мы все еще оставляем ему шанс поехать с командой», – цитирует Алонсо пресс–служба клуба.

Стоит отметить, что в последних поединках француз выходил на поле, несмотря на физический дискомфорт. По имеющейся информации, нападающий отыграл в общей сложности 270 минут, имея проблемы с суставом.

Турнир за Суперкубок Испании примет город Джидда. Полуфинальные встречи пройдут 7 и 8 января: «Барселона» сразится с «Атлетиком» из Бильбао, а мадридский «Реал» сойдется с «Атлетико». Решающий матч за трофей намечен на 11 января.

По теме:
Статистический бенефис украинцев: Цыганков и Ванат переиграли Мальорку
Скандальный момент на Бернабеу: реакция Алонсо на освистывание лидера Реала
Тренер Бетиса – о разгроме от Реала: «Пусть они забивают, но...»
Хаби Алонсо Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Барселона Атлетик Бильбао
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04 января 2026, 08:45 15
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Футбол | 05.01.2026, 05:42
Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Сукрис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 04.01.2026, 22:42
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 1
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем