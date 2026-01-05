Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании

Тренер мадридського «Реала» Хаби Алонсо оценил вероятность участия форварда Килиана Мбаппе в предстоящем розыгрыше Суперкубка Испании.

«Мы пока не вычеркиваем его из заявки. Будем следить за его состоянием вплоть до вторника, когда запланирован вылет в Саудовскую Аравию. Окончательный вердикт вынесем непосредственно перед отправлением. Мы все еще оставляем ему шанс поехать с командой», – цитирует Алонсо пресс–служба клуба.

Стоит отметить, что в последних поединках француз выходил на поле, несмотря на физический дискомфорт. По имеющейся информации, нападающий отыграл в общей сложности 270 минут, имея проблемы с суставом.

Турнир за Суперкубок Испании примет город Джидда. Полуфинальные встречи пройдут 7 и 8 января: «Барселона» сразится с «Атлетиком» из Бильбао, а мадридский «Реал» сойдется с «Атлетико». Решающий матч за трофей намечен на 11 января.