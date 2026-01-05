Третий раз в XXI веке две команды Лиги 1 имеют 39+ очков после 17 туров
Вспомним, кто стал чемпионом Франции в предыдущие два случая
Третий раз во французской Лиге 1 в XXI веке две команды после сыгранных 17 туров имели 39+ очков.
В сезоне 2025/26 такими клубами являются Ланс (40) и ПСЖ (39).
Ранее подобные случаи были зафиксированы только в сезонах 2016/17 и 2022/23.
Сезоны Лиги 1 в ХХІ веке, в которых две команды набрали 39+ очков после 17 туров
- 2016/17 – Ницца: 40, Монако: 39
- 2022/23 – ПСЖ: 44, Ланс: 40
- 2025/26 – Ланс: 40, ПСЖ: 39
В сезоне 2016/17 чемпионскую гонку выиграл Монако (95 очков), при этом Ницца отстала от монегасков на 17 баллов (78) и заняла третье место, пропустив вперед и ПСЖ (87).
В сезоне 2022/23 ПСЖ (85) лишь на 1 очко опередил Ланс (84) в конце сезона.
