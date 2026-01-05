Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
05 января 2026, 09:41
Третий раз в XXI веке две команды Лиги 1 имеют 39+ очков после 17 туров

Вспомним, кто стал чемпионом Франции в предыдущие два случая

Третий раз в XXI веке две команды Лиги 1 имеют 39+ очков после 17 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

Третий раз во французской Лиге 1 в XXI веке две команды после сыгранных 17 туров имели 39+ очков.

В сезоне 2025/26 такими клубами являются Ланс (40) и ПСЖ (39).

Ранее подобные случаи были зафиксированы только в сезонах 2016/17 и 2022/23.

Сезоны Лиги 1 в ХХІ веке, в которых две команды набрали 39+ очков после 17 туров

  • 2016/17 – Ницца: 40, Монако: 39
  • 2022/23 – ПСЖ: 44, Ланс: 40
  • 2025/26 – Ланс: 40, ПСЖ: 39

В сезоне 2016/17 чемпионскую гонку выиграл Монако (95 очков), при этом Ницца отстала от монегасков на 17 баллов (78) и заняла третье место, пропустив вперед и ПСЖ (87).

В сезоне 2022/23 ПСЖ (85) лишь на 1 очко опередил Ланс (84) в конце сезона.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) статистика Ланс ПСЖ
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
