Третий раз в XXI веке две команды Лиги 1 имеют 39+ очков после 17 туров

Третий раз во французской Лиге 1 в XXI веке две команды после сыгранных 17 туров имели 39+ очков.

В сезоне 2025/26 такими клубами являются Ланс (40) и ПСЖ (39).

Ранее подобные случаи были зафиксированы только в сезонах 2016/17 и 2022/23.

Сезоны Лиги 1 в ХХІ веке, в которых две команды набрали 39+ очков после 17 туров

2016/17 – Ницца: 40, Монако: 39

2022/23 – ПСЖ: 44, Ланс: 40

2025/26 – Ланс: 40, ПСЖ: 39

В сезоне 2016/17 чемпионскую гонку выиграл Монако (95 очков), при этом Ницца отстала от монегасков на 17 баллов (78) и заняла третье место, пропустив вперед и ПСЖ (87).

В сезоне 2022/23 ПСЖ (85) лишь на 1 очко опередил Ланс (84) в конце сезона.