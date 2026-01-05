Эксперт: «Динамо? Если не будут покупать таких, как Бленуце...»

Бывший нападающий, а затем тренер Игорь Яворский в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о состоянии дел в отечественном футболе, оценил шансы национальной сборной Украины в мартовских матчах, где будет решаться судьба путевки на мировой форум:

– К сожалению, по известным причинам уровень УПЛ сильно упал, что особенно сказалось на зрелищности. Сложилось впечатление, что команды выходили на поле не играть, а бороться.

– Можно ли в этой ситуации кого-то выделить?

– Мне запомнился нигериец Проспер Оба из ЛНЗ, и местами даже жаль, что он не украинец. Он быстрый, смело идет в единоборства и обязательно помог бы нашей сборной.

Знаете, по большому счету лишь ЛНЗ выделялся своим контратакующим стилем. Но я не уверен, что черкасчанам повезет пройти вторую половину чемпионата без сбоев, тем более что Проспер Оба перешел в «Шахтер». Это очень серьезная потеря.

– Значит, «Шахтер» – чемпион?

– Думаю, что да, у «горняков» все же поставлена игра, только бы не переоценивали свои силы. Что же касается ЛНЗ, то подопечные Виталия Пономарева имеют неплохие перспективы с «Полесьем» подняться на пьедестал почета.

– А динамовцы после изменений на тренерском мостике смогут вернуть интригу в борьбе за призовые места?

– Многое будет зависеть от того, насколько качественно они поработают на трансферном рынке. Если будут приглашать новичков уровня легионера Бленуце, то им ничего не «светит».

– А то, что уровень чемпионата сильно упал, не скажется негативно на игре украинской сборной?

– Нет, потому что футболисты из УПЛ находятся на вторых ролях в главной команде страны. Надеюсь, что наши «звезды» из зарубежных клубов подойдут к решающим мартовским матчам в оптимальной спортивной форме.

– Ваш оптимизм не может не радовать, но сейчас и у многих наших легионеров дела идут плохо. Тот же Довбик может сменить клуб.

– Сейчас важно угадать с будущим клубом, потому что переход в «Рому» был ошибкой в стратегическом плане. Лучший вариант – это возвращение Артема в испанскую Ла Лигу, где он чувствовал себя очень комфортно. А вот в случае перехода в какой-то клуб АПЛ падение Довбика продолжится. Без игровой практики он может повторить путь Андрея Лунина из испанского «Реала», которого в последнее время вообще не вызывают в сборную Украины.

– Сага с потенциальными переходами Лунина длится уже давно. Есть ли выход?

– Создается впечатление, что самого Лунина в «Реале» устраивает быть дублером Тибо Куртуа. Вот почему прежде всего ему нужно принять решение, хочет ли он покинуть Мадрид. Поверьте, к хорошему очень быстро привыкаешь.

– Тогда напоследок снова про УПЛ. Потенциальных призеров вы назвали, а кто напрямую вылетит из элиты?

– «Полтава» и «Кудрівка», а «Александрия» не избежит переходных матчей с одним из лидеров Первой лиги.

