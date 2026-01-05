Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Динамо? Если не будут покупать таких, как Бленуце...»
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 14:29 |
1259
2

Эксперт: «Динамо? Если не будут покупать таких, как Бленуце...»

Игорь Яворский считает, что весной в УПЛ не стоит ожидать зрелищного футбола

05 января 2026, 14:29 |
1259
2 Comments
Эксперт: «Динамо? Если не будут покупать таких, как Бленуце...»
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Бывший нападающий, а затем тренер Игорь Яворский в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о состоянии дел в отечественном футболе, оценил шансы национальной сборной Украины в мартовских матчах, где будет решаться судьба путевки на мировой форум:

– К сожалению, по известным причинам уровень УПЛ сильно упал, что особенно сказалось на зрелищности. Сложилось впечатление, что команды выходили на поле не играть, а бороться.

– Можно ли в этой ситуации кого-то выделить?

– Мне запомнился нигериец Проспер Оба из ЛНЗ, и местами даже жаль, что он не украинец. Он быстрый, смело идет в единоборства и обязательно помог бы нашей сборной.

Знаете, по большому счету лишь ЛНЗ выделялся своим контратакующим стилем. Но я не уверен, что черкасчанам повезет пройти вторую половину чемпионата без сбоев, тем более что Проспер Оба перешел в «Шахтер». Это очень серьезная потеря.

– Значит, «Шахтер» – чемпион?

– Думаю, что да, у «горняков» все же поставлена игра, только бы не переоценивали свои силы. Что же касается ЛНЗ, то подопечные Виталия Пономарева имеют неплохие перспективы с «Полесьем» подняться на пьедестал почета.

– А динамовцы после изменений на тренерском мостике смогут вернуть интригу в борьбе за призовые места?

– Многое будет зависеть от того, насколько качественно они поработают на трансферном рынке. Если будут приглашать новичков уровня легионера Бленуце, то им ничего не «светит».

– А то, что уровень чемпионата сильно упал, не скажется негативно на игре украинской сборной?

– Нет, потому что футболисты из УПЛ находятся на вторых ролях в главной команде страны. Надеюсь, что наши «звезды» из зарубежных клубов подойдут к решающим мартовским матчам в оптимальной спортивной форме.

– Ваш оптимизм не может не радовать, но сейчас и у многих наших легионеров дела идут плохо. Тот же Довбик может сменить клуб.

– Сейчас важно угадать с будущим клубом, потому что переход в «Рому» был ошибкой в стратегическом плане. Лучший вариант – это возвращение Артема в испанскую Ла Лигу, где он чувствовал себя очень комфортно. А вот в случае перехода в какой-то клуб АПЛ падение Довбика продолжится. Без игровой практики он может повторить путь Андрея Лунина из испанского «Реала», которого в последнее время вообще не вызывают в сборную Украины.

– Сага с потенциальными переходами Лунина длится уже давно. Есть ли выход?

– Создается впечатление, что самого Лунина в «Реале» устраивает быть дублером Тибо Куртуа. Вот почему прежде всего ему нужно принять решение, хочет ли он покинуть Мадрид. Поверьте, к хорошему очень быстро привыкаешь.

– Тогда напоследок снова про УПЛ. Потенциальных призеров вы назвали, а кто напрямую вылетит из элиты?

– «Полтава» и «Кудрівка», а «Александрия» не избежит переходных матчей с одним из лидеров Первой лиги.

Ранее главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил перспективы своей команды в борьбе с донецким «Шахтером» за золотые медали чемпионата Украины.

По теме:
Олег Саленко высказался о ближайших перспективах Артема Довбика
Эпицентр определился с первым спарринг-партнером в новом году
В шаге от успеха. Чего не хватило сборным Украины по игровым видам спорта
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу Игорь Яворский ЛНЗ Черкассы Динамо Киев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль принял важное решение по своему будущему. Касается клуба и сборной
Футбол | 05 января 2026, 14:09 0
Ямаль принял важное решение по своему будущему. Касается клуба и сборной
Ямаль принял важное решение по своему будущему. Касается клуба и сборной

Испанский футболист хочет играть в центре

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Теннис | 05.01.2026, 08:12
Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
Ага, тільки перейшов))
3 вересня перейшов. контракт підписаний на 5 років!!!
Ответить
0
vovei
Что вам не дает покоя Бленуце? Пацан только перешел в незнакомую команду. Да еще нагрузили подозрениями в измене. Играть, практически ,не давали. Бред несете. Еще не вечер.
Ответить
0
Популярные новости
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 16
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем