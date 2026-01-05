Тренер Бетиса – о разгроме от Реала: «Пусть они забивают, но...»

Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подверг критике своих подопечных после провального матча 18-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала». Команда Мануэля не устояла в гостях и проиграла со счетом 1:5.

«Это поражение очень болезненное, и его нужно как можно скорее забыть. Мы по-прежнему находимся на небольшом расстоянии от пятого места и остаёмся в борьбе во всех турнирах.

Оценка крайне негативная. Были отрезки матча, когда счёт не отражал происходящее на поле: они забили два гола, нанося удары головой совершенно без опеки.

Больше всего меня раздражает то, что мы пропустили два мяча после стандартов. Пусть они забивают, но не тогда, когда игроки остаются совершенно одни. Это полностью ломает игру. Первые 20 минут они действовали лучше, но во втором тайме мы превосходили их по игре, хотя и не по счёту. А после их двух голов матч был фактически завершён. Это уже второй раз, когда мы пропускаем пять мячей – против «Барселоны» и сегодня. Нам нужно улучшать этот аспект.

Ничего позитивного я из этого матча не вынес. У команды есть характер, и она всегда стремится идти вперед – это так. Когда, играя на равных с «Реалом», тебя переигрывают, это логично и нормально. Но мне обидно, что мы подарили два гола после угловых, тогда как наши стандарты заканчивались мячами в руках Куртуа.

Ло Чельсо? Он очень хорошо вошел в игру, с хорошей атакующей динамикой, отдавал опасные передачи и даже попал в штангу. Он хорошо тренировался, команда находилась в хорошем ритме. Я очень доволен теми 45 минутами, которые он провёл на поле», – заявил Мануэль.