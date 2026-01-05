Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чехия – Норвегия. Матчи Крейчиковой и Рууда. Смотреть онлайн. LIVE
05 января 2026, 02:00 | Обновлено 05 января 2026, 02:03
Чехия – Норвегия. Матчи Крейчиковой и Рууда. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира в Австралии

Чехия – Норвегия. Матчи Крейчиковой и Рууда. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

В ночь на 5 января сборные Чехии и Норвегии проводят матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.

Поединок стартовал в 01:40 по Киеву. Противостояние состоит из трех игр: двух одиночных матчей и одного парного.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В группе D также выступает команда Австралии. Противостояния в этой группе проходят в городе Сидней.

United Cup 2026. Группа D, 5 января

01:30. Чехия – Норвегия

  • Барбора Крейчикова – Малене Хельго
  • Якуб Меншик – Каспер Рууд
  • Барбора Крейчикова / Якуб Меншик – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
