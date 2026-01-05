Чехия – Норвегия. Матчи Крейчиковой и Рууда. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира в Австралии
В ночь на 5 января сборные Чехии и Норвегии проводят матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.
Поединок стартовал в 01:40 по Киеву. Противостояние состоит из трех игр: двух одиночных матчей и одного парного.
В группе D также выступает команда Австралии. Противостояния в этой группе проходят в городе Сидней.
United Cup 2026. Группа D, 5 января
01:30. Чехия – Норвегия
- Барбора Крейчикова – Малене Хельго
- Якуб Меншик – Каспер Рууд
- Барбора Крейчикова / Якуб Меншик – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд
