Чехия – Норвегия. Матчи Крейчиковой и Рууда. Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 5 января сборные Чехии и Норвегии проводят матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.

Поединок стартовал в 01:40 по Киеву. Противостояние состоит из трех игр: двух одиночных матчей и одного парного.

В группе D также выступает команда Австралии. Противостояния в этой группе проходят в городе Сидней.

United Cup 2026. Группа D, 5 января

01:30. Чехия – Норвегия

Барбора Крейчикова – Малене Хельго

Якуб Меншик – Каспер Рууд

Барбора Крейчикова / Якуб Меншик – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд

