Яркие 5 минут. Атлетико упустил победу в матче с Реалом Сосьедад

Вечером 4 января состоялся заключительный матч 18-го тура испанской Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» на своём поле «Reale Arena» встретился с мадридским «Атлетико».

Первый тайм завершился без голов, а во втором команды начали ярко: обменялись забитыми мячами, заинтриговав зрителей.

Однако такой старт оказался обманчивым – команды не реализовали последующие моменты и разошлись миром (1:1).

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Реал Сосьедад» – «Атлетико» Мадрид – 1:1

Голы: Гедеш, 55 – Серлот, 50

«Севилья» – «Леванте» – 0:3

Голы: Лосада, 42+5, Эспи, 77, Альварес, 90+4

«Алавес» – «Овьедо» – 1:1

Голы: Бое, 69 – Винас, 56

Удаление: Бенавидес, 88 – Винас, 75