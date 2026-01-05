Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркие 5 минут. Атлетико упустил победу в матче с Реалом Сосьедад
Чемпионат Испании
Севилья
04.01.2026 15:00 – FT 0 : 3
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 января 2026, 00:01 | Обновлено 05 января 2026, 00:05
64
0

Яркие 5 минут. Атлетико упустил победу в матче с Реалом Сосьедад

Главный судья на «Reale Arena» зафиксировал ничью – 1:1

05 января 2026, 00:01 | Обновлено 05 января 2026, 00:05
64
0
Яркие 5 минут. Атлетико упустил победу в матче с Реалом Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 января состоялся заключительный матч 18-го тура испанской Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» на своём поле «Reale Arena» встретился с мадридским «Атлетико».

Первый тайм завершился без голов, а во втором команды начали ярко: обменялись забитыми мячами, заинтриговав зрителей.

Однако такой старт оказался обманчивым – команды не реализовали последующие моменты и разошлись миром (1:1).

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Реал Сосьедад» – «Атлетико» Мадрид – 1:1

Голы: Гедеш, 55 – Серлот, 50

«Севилья» – «Леванте» – 0:3

Голы: Лосада, 42+5, Эспи, 77, Альварес, 90+4

«Алавес» – «Овьедо» – 1:1

Голы: Бое, 69 – Винас, 56

Удаление: Бенавидес, 88 – Винас, 75

По теме:
Ванат обратился к фанатам после первого гола в 2026 году
АЛОНСО: «Фантастично, что все пять голов забили воспитанники академии»
Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Атлетико Александер Серлот чемпионат Испании по футболу Ла Лига Гонсалу Гедеш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 6
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04 января 2026, 08:14 6
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Виктор выделил Трубина

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Футбол | 04.01.2026, 19:25
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
ВИДЕО. Пушечный удар. Экс-игрок Шахтера сделал первое рез. действие в АПЛ
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Футбол | 04.01.2026, 21:42
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем