Яркие 5 минут. Атлетико упустил победу в матче с Реалом Сосьедад
Главный судья на «Reale Arena» зафиксировал ничью – 1:1
Вечером 4 января состоялся заключительный матч 18-го тура испанской Ла Лиги.
«Реал Сосьедад» на своём поле «Reale Arena» встретился с мадридским «Атлетико».
Первый тайм завершился без голов, а во втором команды начали ярко: обменялись забитыми мячами, заинтриговав зрителей.
Однако такой старт оказался обманчивым – команды не реализовали последующие моменты и разошлись миром (1:1).
Ла Лига. 18-й тур, 4 января
«Реал Сосьедад» – «Атлетико» Мадрид – 1:1
Голы: Гедеш, 55 – Серлот, 50
«Севилья» – «Леванте» – 0:3
Голы: Лосада, 42+5, Эспи, 77, Альварес, 90+4
«Алавес» – «Овьедо» – 1:1
Голы: Бое, 69 – Винас, 56
Удаление: Бенавидес, 88 – Винас, 75
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер – о бое с Брюстером
Виктор выделил Трубина