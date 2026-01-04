Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Севилья
04.01.2026 15:00 - : -
Леванте
Испания
04 января 2026, 06:07 | Обновлено 04 января 2026, 06:11
24
0

Севилья – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 января и начнется в 15:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

4 января на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Леванте.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда резко сдала за предыдущие годы. Если раньше она уступала на внутренней арене только тройке главных грандов, и регулярно выигрывала Лигу Европы, то потом пошел откат в нижнюю часть таблицы в Примере. Дошло до того, что от вылета весной отделило в прямом смысле одно очко: набрали 41 и осталось, а Леганес с 40 вернулся в Сегунду.

В новый сезон клуб вступил уже под руководством очередного нового наставника, Матиаса Алмейду. С ним получилось вернуться хотя бы в число середняков Ла Лиги, ну, а 4:1 с Барселоной будут вспоминать еще долго! Правда, и неудач хватает. В том числе было проиграно оба крайних поединка 2024-го года, и ладно уступить 0:2 мотивированному Реалу, тем более в Мадриде. Но ведь до этого уступили и Алавесу, вылетев таким образом из кубка.

Леванте

Клуб, безусловно, помнит, что имеет опыт выступления в Лиге Европы, причем довольно успешный (если не мерить по сравнению с нынешним противником). Но в последнее время в основном он болтался в Сегунде. И только под руководством Калеро, по итогам прошлой темпорады, наконец-то получилось собрать достаточно очков, чтобы вернуться в Примеру.

Но с Хулианом уже расстались, и это никого не удивило особенно. Ведь результаты у новичка в Ла Лиге откровенно убогие. Только дважды получилось выиграть при четырех ничьих (в том числе 1:1 с Реалом Сосьедад) накануне паузы на Рождество. Сейчас пришел Каштру, которого месяц назад уволили из Нанта - далеко не факт, что он успел освоиться в испанском футболе, и задача поднять новичка Ла Лиги с самого дна турнирной таблицы.

Статистика личных встреч

В девяти последних официальных поединках у Леванте получилось взять только одну ничью, проиграв все остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Они вряд ли всерьез прибавят резко при новом наставнике - и, как минимум, тут выиграют хозяева (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Севилья
4 января 2026 -
15:00
Леванте
Даниил Агарков
Даниил Агарков
