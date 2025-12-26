Англия26 декабря 2025, 22:37 | Обновлено 26 декабря 2025, 22:40
91
0
ВИДЕО. Доргу открыл счет для Ман Юнайтед в матче против Ньюкасла
Первый гол в поединке Boxing Day был забит на 24-й минуте.
26 декабря 2025, 22:37 | Обновлено 26 декабря 2025, 22:40
91
0
26 декабря в 22:00 проходит игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Ньюкасл играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый гол в поединке Boxing Day был забит на 24-й минуте.
Патрик Доргу открыл счет для Ман Юнайтед (1:0).
ГОЛ! 1:0. Патрик Доргу, 24 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 декабря 2025, 00:01 12
Боксер считает, что деньги должны работать
Футбол | 26 декабря 2025, 08:34 7
Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко
Футбол | 26.12.2025, 10:32
Футбол | 26.12.2025, 23:12
Футбол | 26.12.2025, 19:02
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 02:32 1
24.12.2025, 16:35 2
25.12.2025, 17:43 1
25.12.2025, 08:55 12
25.12.2025, 14:22 18
24.12.2025, 19:07 3
26.12.2025, 07:00 4
25.12.2025, 10:09 12