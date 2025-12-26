Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. ВИДЕО. Доргу открыл счет для Ман Юнайтед в матче против Ньюкасла
Англия
26 декабря 2025, 22:37 | Обновлено 26 декабря 2025, 22:40
ВИДЕО. Доргу открыл счет для Ман Юнайтед в матче против Ньюкасла

Первый гол в поединке Boxing Day был забит на 24-й минуте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

26 декабря в 22:00 проходит игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Патрик Доргу открыл счет для Ман Юнайтед (1:0).

ГОЛ! 1:0. Патрик Доргу, 24 мин

По теме:
Замбия – Коморы – 0:0. Почему не засчитали гол Маолида. Видеообзор матча
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Саудовская Аравия. Звездный Аль-Хиляль чуть не растерял перевес в три мяча
