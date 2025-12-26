Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
26 декабря 2025, 23:22
Реал принял решение по Лунину после предложения Вильярреала

В Мадриде не планируют расставаться с украинцем

Реал принял решение по Лунину после предложения Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Один из лидеров Ла Лиги – «Вильярреал» – настроен осуществить трансфер украинского вратаря Андрея Лунина уже этой зимой.

По информации испанских СМИ, «Реал» категорически не рассматривает продажу украинского голкипера в середине сезона. Зимний трансфер возможен только в том случае, если сам Лунин проявит желание покинуть мадридский клуб.

В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.

Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Вильярреал
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
