  4. Криштиану будет против? Шахтер хочет подписать одноклубника Роналду
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 23:16 |
Горняки могут усилить состав еще одним бразильцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Донецкий «Шахтер» заинтересован в подписании бразильского вингера «Аль-Насра» (Саудовская Аравия) Уэсли, сообщает TransferFeed.

По информации источника, на 20-летнего игрока также претендуют греческий ПАОК, лиссабонский «Спортинг» и турецкий «Самсунспор». «Аль-Наср» готов отпустить бразильца, но только отдать его в аренду, чтобы игрок набирался опыта.

В текущем сезоне Уэсли сыграл на клубном уровне 12 матчей, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Свою единственную результативную передачу вингер отдал на звездного одноклубника Криштиану Роналду в матче с «Аль-Хаземом» (2:0).

Сообщалось, что лидер «Шахтера» мог перейти в турецкий гранд, но помешала война.

Уэсли (Гассова Рибейро Тейшейра)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
