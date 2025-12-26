Криштиану будет против? Шахтер хочет подписать одноклубника Роналду
Горняки могут усилить состав еще одним бразильцем
Донецкий «Шахтер» заинтересован в подписании бразильского вингера «Аль-Насра» (Саудовская Аравия) Уэсли, сообщает TransferFeed.
По информации источника, на 20-летнего игрока также претендуют греческий ПАОК, лиссабонский «Спортинг» и турецкий «Самсунспор». «Аль-Наср» готов отпустить бразильца, но только отдать его в аренду, чтобы игрок набирался опыта.
В текущем сезоне Уэсли сыграл на клубном уровне 12 матчей, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Свою единственную результативную передачу вингер отдал на звездного одноклубника Криштиану Роналду в матче с «Аль-Хаземом» (2:0).
Сообщалось, что лидер «Шахтера» мог перейти в турецкий гранд, но помешала война.
