Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У футболиста Барселоны новая роскошная девушка
Другие новости
26 декабря 2025, 22:43 |
805
0

ФОТО. У футболиста Барселоны новая роскошная девушка

Алехандро Бальде стал героем обсуждений после фото и путешествий с инфлюенсеркой

26 декабря 2025, 22:43 |
805
0
ФОТО. У футболиста Барселоны новая роскошная девушка
Instagram. Алехандро Бальде и Катиуска Сальседо

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде, по информации источников, может иметь новый романтический интерес.

Речь идет о визажистке и инфлюенсере Катиуске Сальседо, которая привлекла внимание фанатов после совместных поездок с футболистом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сообщается, что прошлым летом Катиуска путешествовала вместе с Бальде и его окружением в Доминиканскую Республику. В ее Instagram (около 86 тысяч подписчиков) появлялись фото в компании игрока. Недавно девушка также опубликовала снимки из Mercedes G-Class футболиста, а сейчас находится в Дубае – они вылетели туда в один день на рождественские каникулы и проводили время вместе в компании общих друзей.

При этом источники подчеркивают: официальной парой Бальде и Сальседо не являются и встречаются неформально. Станут ли их отношения серьезными – пока неизвестно, но за развитием этой истории уже внимательно следят болельщики.

По теме:
Натерпелся. У Лунина состоялся важный разговор с Пересом и Алонсо
Вылетят или нет. Мичел назвал главную проблему Жироны
ФОТО. Винус Уильямс вышла замуж за Андреа Прети. Серена посетила свадьбу
фото Алекс Бальде Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Футбол | 26 декабря 2025, 19:02 4
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР

Единственный гол был забит в конце первого тайма с пенальти

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26 декабря 2025, 08:34 7
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков

Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко

ВИДЕО. Доргу открыл счет для Ман Юнайтед в матче против Ньюкасла
Футбол | 26.12.2025, 22:37
ВИДЕО. Доргу открыл счет для Ман Юнайтед в матче против Ньюкасла
ВИДЕО. Доргу открыл счет для Ман Юнайтед в матче против Ньюкасла
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Футбол | 25.12.2025, 23:29
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Футбол | 26.12.2025, 10:32
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 8
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 4
Футбол
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
25.12.2025, 02:32 1
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем