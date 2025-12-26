ФОТО. У футболиста Барселоны новая роскошная девушка

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде, по информации источников, может иметь новый романтический интерес.

Речь идет о визажистке и инфлюенсере Катиуске Сальседо, которая привлекла внимание фанатов после совместных поездок с футболистом.

Сообщается, что прошлым летом Катиуска путешествовала вместе с Бальде и его окружением в Доминиканскую Республику. В ее Instagram (около 86 тысяч подписчиков) появлялись фото в компании игрока. Недавно девушка также опубликовала снимки из Mercedes G-Class футболиста, а сейчас находится в Дубае – они вылетели туда в один день на рождественские каникулы и проводили время вместе в компании общих друзей.

При этом источники подчеркивают: официальной парой Бальде и Сальседо не являются и встречаются неформально. Станут ли их отношения серьезными – пока неизвестно, но за развитием этой истории уже внимательно следят болельщики.