Украина. Премьер лига26 декабря 2025, 23:23 |
470
0
Форвард с двумя голами. Сабо удивил символической сборной УПЛ
Бывший главный тренер сборной Украины собрал 11 сильнейших игроков чемпионата
26 декабря 2025, 23:23 |
470
0
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо назвал символическую сборную первой части Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:
- Вратарь: Дмитрий Ризник («Шахтер»).
- Защитники: Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – «Динамо»), Николай Матвиенко, Педро Энрике (оба – «Шахтер»).
- Полузащитники: Иван Калюжный («Металлист 1925»), Марлон Гомес, Педриньо (оба – «Шахтер»), Проспер Оба (ЛНЗ), Глейкер Мендоса («Кривбасс»).
- Нападающий: Матвей Пономаренко («Динамо»)
Интересно, что Матвей Пономаренко, которого Йожеф Сабо недавно расхвалил и поставил на позицию центрального нападающего в своей символической сборной, в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел только 5 матчей, отличившись 2 забитыми мячами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2025, 09:26 5
«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста
Футбол | 26 декабря 2025, 23:45 0
Артем Легостаев вспомнил о работе с Мироном Богдановичем и его сыном Остапом
Футбол | 26.12.2025, 19:47
Футбол | 26.12.2025, 08:34
Футбол | 26.12.2025, 07:00
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 10:09 12
25.12.2025, 14:08 16
26.12.2025, 10:42 7
25.12.2025, 06:32 3
25.12.2025, 03:22 1
26.12.2025, 08:52 2
26.12.2025, 00:01 12
25.12.2025, 08:55 12