Форвард с двумя голами. Сабо удивил символической сборной УПЛ

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо назвал символическую сборную первой части Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

Вратарь: Дмитрий Ризник («Шахтер»).

Дмитрий Ризник («Шахтер»). Защитники: Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – «Динамо»), Николай Матвиенко, Педро Энрике (оба – «Шахтер»).

Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – «Динамо»), Николай Матвиенко, Педро Энрике (оба – «Шахтер»). Полузащитники: Иван Калюжный («Металлист 1925»), Марлон Гомес, Педриньо (оба – «Шахтер»), Проспер Оба (ЛНЗ), Глейкер Мендоса («Кривбасс»).

Иван Калюжный («Металлист 1925»), Марлон Гомес, Педриньо (оба – «Шахтер»), Проспер Оба (ЛНЗ), Глейкер Мендоса («Кривбасс»). Нападающий: Матвей Пономаренко («Динамо»)

Интересно, что Матвей Пономаренко, которого Йожеф Сабо недавно расхвалил и поставил на позицию центрального нападающего в своей символической сборной, в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел только 5 матчей, отличившись 2 забитыми мячами.