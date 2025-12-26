Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард с двумя голами. Сабо удивил символической сборной УПЛ
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 23:23 |
470
0

Форвард с двумя голами. Сабо удивил символической сборной УПЛ

Бывший главный тренер сборной Украины собрал 11 сильнейших игроков чемпионата

26 декабря 2025, 23:23 |
470
0
Форвард с двумя голами. Сабо удивил символической сборной УПЛ
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо назвал символическую сборную первой части Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

  • Вратарь: Дмитрий Ризник («Шахтер»).
  • Защитники: Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – «Динамо»), Николай Матвиенко, Педро Энрике (оба – «Шахтер»).
  • Полузащитники: Иван Калюжный («Металлист 1925»), Марлон Гомес, Педриньо (оба – «Шахтер»), Проспер Оба (ЛНЗ), Глейкер Мендоса («Кривбасс»).
  • Нападающий: Матвей Пономаренко («Динамо»)

Интересно, что Матвей Пономаренко, которого Йожеф Сабо недавно расхвалил и поставил на позицию центрального нападающего в своей символической сборной, в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел только 5 матчей, отличившись 2 забитыми мячами.

По теме:
Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины
Воспитанник Динамо покинул клуб Первой лиги
Иностранный тренер: «Я рассматриваю возможность остаться в Динамо на год»
Йожеф Сабо Матвей Пономаренко Дмитрий Ризнык Александр Караваев Тарас Михавко Николай Матвиенко Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Иван Калюжный Марлон Гомес Проспер Оба Глейкер Мендоса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26 декабря 2025, 09:26 5
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

Форвард из УПЛ: «От Маркевича постоянно были неуместны претензии»
Футбол | 26 декабря 2025, 23:45 0
Форвард из УПЛ: «От Маркевича постоянно были неуместны претензии»
Форвард из УПЛ: «От Маркевича постоянно были неуместны претензии»

Артем Легостаев вспомнил о работе с Мироном Богдановичем и его сыном Остапом

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 26.12.2025, 19:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26.12.2025, 08:34
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Футбол | 26.12.2025, 07:00
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 16
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 7
Бокс
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
25.12.2025, 06:32 3
Футбол
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем