Стал известен срок контракта Марлона Сантоса, который вернулся в Шахтер

Сегодня «Шахтер» официально объявил о возвращении в клуб 29-летнего центрбека Марлона Сантоса, который в последнее время выступал в США за «Лос-Анджелес».

В коммюнике донецкий клуб предпочел не разглашать детали контракта с футболистом, в том числе не коснувшись и сроков его действия.

Однако, по данным портала Transfermarkt, соглашение Марлона Сантоса с «горняками» будет действовать два сезона – до лета 2027 года.

Отметим, что за время отсутствия в донецкой команде Марлон Сантос существенно подешевел в аспекте оценочной стоимости на Transfermarkt – с 10 до 3 миллионов евро.