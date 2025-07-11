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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 18:24 |
728
0

Стал известен срок контракта Марлона Сантоса, который вернулся в Шахтер

Бразилец оформил соглашение на два сезона

11 июля 2025, 18:24 |
728
0
Стал известен срок контракта Марлона Сантоса, который вернулся в Шахтер
shakhtar.com. Марлон Сантос

Сегодня «Шахтер» официально объявил о возвращении в клуб 29-летнего центрбека Марлона Сантоса, который в последнее время выступал в США за «Лос-Анджелес».

В коммюнике донецкий клуб предпочел не разглашать детали контракта с футболистом, в том числе не коснувшись и сроков его действия.

Однако, по данным портала Transfermarkt, соглашение Марлона Сантоса с «горняками» будет действовать два сезона – до лета 2027 года.

Отметим, что за время отсутствия в донецкой команде Марлон Сантос существенно подешевел в аспекте оценочной стоимости на Transfermarkt – с 10 до 3 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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