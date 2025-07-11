Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса

Начало июля выдалось насыщенным для бразильского центрального защитника Марлона Сантоса, которого в Европе могут помнить по выступлениям за «Барселону», «Ниццу» и «Сассуоло», а в Украине – по выступлениям в первой части сезона-2021/22 за «Шахтер». Сперва футболист оказался свободным агентом, так как у него истек срок действия контракта с «Лос-Анджелесом» и клуб не предложил игроку активировать оговоренную ранее в трудовом соглашении опцию на полуторалетнюю пролонгацию, а затем… Затем за дело взялся один из главных инсайдеров современного мирового футбола – итальянец Фабрицио Романо, сообщивший сенсационную для УПЛ новость о возвращении Марлона Сантоса в «Шахтер».

Собственно говоря, это более чем хороший повод, чтобы поговорить о том, что происходило в карьере Марлона Сантоса после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, когда бразильский легионер и принял твердое решение покинуть «Шахтер». А еще: мы попробуем выяснить, почему Марлон Сантос все-таки решил вернуться, и к чему в этой ситуации аналогия с экс-футболистом «горняков» Илсиньо, которая вынесена в заглавие данного материала…

Марлон Сантос в Шахтере: от Annexe 7 до расторжения контракта

Центрбек Марлон Сантос появился в «Шахтере» летом 2021 года, когда был приобретен за 12 миллионов евро у «Сассуоло». Уже тогда многие эксперты категорично заявляли, что донецкий клуб существенно переплатил за футболиста с в общем-то ничем не выдающимися скиллами, но… На подписании бразильского легионера тогда очень сильно настаивал итальянец Роберто Де Дзерби, заполучить которого на пост главного тренера для «Шахтера» было очень и очень непросто, а потому приходилось привлекать наставника не только шикарными финансовыми условиями по личному контракту, но и готовностью исполнить некоторые трансферные пожелания коуча.

За полгода в «Шахтере», которые предшествовали началу полномасштабной фазы российско-украинской войны, Марлон Сантос сыграл 22 матча (1843 минуты) в официальных турнирах за «горняков», не отличившись результативными действиями, зато схлопотав 5 желтых и 1 красную (за два «горчичника») карточки.

После 24 февраля 2022 года Марлон Сантос вместе с остальными легионерами покинул Украину и больше туда не вернулся. Прощаться с «Шахтером» поначалу бразилец не спешил, так как до лета оставалась неясной дальнейшая судьба его патрона Де Дзерби. Но когда итальянец объявил об уходе, то и Марлон Сантос вскоре озаботился поиском новой команды. Благо, подоспел пресловутый Annexe 7 ФИФА, позволявший игрокам-легионерам де-факто в одностороннем порядке покидать украинские клубы и устраиваться за границей.

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Марлон Сантос летом 2022-го получил шикарное предложение от турецкого «Трабзонспора». Турки были готовы платить центрбеку 2,2 миллиона евро в год с возможностью увеличения этой суммы за счет бонусных выплат, а также гарантировали предоставление бразильцу служебного автомобиля и изъявили готовность покрывать расходы на перелеты в Бразилию и в отпуск, но… В ситуацию внезапно вмешалась супруга игрока, которая категорично заявила, что не хочет ехать в Трабзон, а будет рада, если ее супруг предпочтет вернуться в Италию.

После подобных домашних демаршей Марлон Сантос согласился перебраться в «Монцу» – команду, которая как раз повысилась в классе из Серии Б, и имела амбиции надолго закрепиться в элите итальянского футбола. За «бело-красных» в сезоне-2022/23 Марлон играл достаточно стабильно и в целом на неплохом уровне, проведя 28 матчей (1587 минут) в Серии А.

Поговаривали, что «Монца» собирается выкупить контракт Марлона Сантоса у «Шахтера» и начала искать для этого средства, но летом 2023-го скончался экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, являвшийся собственником «Монцы», и многие планы «бело-красным» пришлось скорректировать. В том числе, и в аспекте покупки Марлона Сантоса. Осуществить ее так и не удалось, а вскоре «Монца» и вовсе перестала испытывать интерес к пролонгации сотрудничества с бразильцем даже на условиях все того же Annexe 7 ФИФА.

Летом 2023-го Марлону Сантосу, за неимением лучших вариантов, пришлось возвращаться в Бразилию. Центрбек оформил контракт с «Флуминенсе», с которым стал победителем Кубка Либертадорес, но в целом стать ключевой фигурой для «трехцветных» не сумел. Во многом этому помешала травма колена, выведшая Марлона Сантоса из строя на несколько месяцев…

В мае 2024-го, незадолго до истечения временного трудового соглашения Марлона Сантоса с «Флуминенсе», спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что его клуб контактирует с рядом легионеров, покинувших стан «горняков» после 24 февраля 2022-го, на предмет возвращения. Среди них был и Марлон Сантос, но в итоге этот вариант провалился. Бразилец изъявил желание перебраться в эмиратский «Аль-Айн» и даже согласовал детали личного контракта с этим клубом, но в последний момент медицинская служба азиатов забраковала бразильца и сделка была отменена.

Впрочем, возвращаться в Украину Марлон Сантос по-прежнему не хотел. Сперва он полностью восстановился от повреждения, а затем… В прессу попала новость о расторжении контракта бразильского центрбека с «Шахтером» на основании какого-то «механизма ФИФА», хотя о чем конкретно тогда шла речь юридически так и осталось загадкой, ибо стороны не сочли нужным прокомментировать произошедшее публично.

По сути, на этом и заканчивалась история 12-миллионной инвестиции «Шахтера» – Марлона Сантоса – в украинском клубе…

Неудача в США и тропа Илсиньо

Поговаривали, что летом 2024-го Марлон Сантос был очень близок к тому, чтобы все-таки вернуться в «Шахтер». Стороны тогда даже согласовали все условия, но очередной масштабный террористический обстрел Киева российской армией привел к тому, что бразильский центрбек в последний момент передумал, расторг контракт и… Уехал в США, так как хороших вариантов в Европе у него по-прежнему не было, а ехать в Турцию наотрез отказывалась его семья.

Марлон Сантос оформил краткосрочный контракт с «Лос-Анджелесом», который в конце 2024-го был пролонгирован. Ожидалось, что в США опытный бразилец, имевший в прошлом на своем счету выступления в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» и «Шахтера», а также с «Ниццей» – в Лиге Европы, станет одним из ключевых игроков своей новой команды, но… Заиграть в MLS у Марлона Сантоса так и не получилось. Более того, он оказался лишь игроком ротации в этой команде, хотя по уровню заработной платы (чуть больше 1 миллиона евро в год) входил в топ-5 клубной ведомости…

В какой-то момент под сомнением оказалась активация опции продления контракта Марлона Сантоса до конца 2026 года со стороны «Лос-Анджелеса». А вскоре в СМИ и вовсе появилась новость, поставившая крест на надеждах бразильца остаться в американском клубе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Сантос (справа)

По данным инсайдера Селсо Оливейры, «Шахтер» не пустил на самотек бесплатный уход футболиста, за которого было заплачено 12 миллионов евро. Как и в случае с Манором Соломоном, «горняки» продолжали настойчиво действовать в юридической плоскости, и якобы даже предъявили финансовые претензии к «Лос-Анджелесу» как клубу, который забрал себе Марлона Сантоса после его неожиданного разрыва контракта с действующим бронзовым призером УПЛ.

По сути, аналогичные ситуации уже случались в истории «Шахтера» и ранее, хотя причины расторжения контракта футболиста с донецким клубом были иными. В 2010-м на «скользкую дорожку» конфронтации ступил хавбек Илсиньо. Он в одностороннем порядке расторг трудовое соглашение с «Шахтером», после чего уехал на родину и играл за «Сан-Паулу» и «Интернасьонал», но в конечном итоге этот футболист все-таки проиграл судебные разбирательства и в 2012-м, чтобы не платить денежный штраф «Шахтеру», был вынужден вернуться в донецкий клуб.

Не исключено, что нечто подобное нынче мы видим и в ситуации с Марлоном Сантосом, потому как объяснить иначе резкое изменение позиции этого бразильца вряд ли возможно: столько лет он отказывался возвращаться и тут – пожалуйста… Разговоры о «верности клубу» и «любви к «Шахтеру» с детства» явно будут ни к чему, даже если центрбек к ним все-таки прибегнет.

Зачем Марлон Сантос Шахтеру?

Отвечая на этот вопрос, нужно, пожалуй, выделять два подтекста. Первый – зачем Марлон Сантос непосредственно «Шахтеру» как клубу, второй – зачем бразилец непосредственно команде. То есть, здесь речь идет об административной и спортивной составляющих, которые, не исключено, что могут существовать отдельно.

Вернуть Марлона Сантоса в «Шахтер» видится чрезвычайно важной задачей для топ-менеджмента клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным и спортивным директором Дарио Срной. Оба напрямую отвечают перед президентом «оранжево-черных» Ринатом Ахметовым, и обоим, очевидно, хочется показать боссу, что последние несколько лет их плоды работы не прошли бесследно. В частности, после провальных кейсов с Тете и Манором Соломоном возвращение Марлона Сантоса, за которого заплатили серьезные деньги, было бы большой удачей для Палкина со Срной. Менеджерской удачей.

А вот нужен ли Марлон Сантос в первой команде «Шахтера»? Здесь ситуация не выглядит столь однозначно, как в менеджерском ракурсе. Прежде всего, стоит взглянуть на статистику бразильца в этом году в «Лос-Анджелесе» и сравнить ее с той, которую Марлон Сантос демонстрировал в сезоне-2021/22, еще выступая за «горняков»…

Здесь в глаза бросается, насколько сильно просели показатели работоспособности бразильца. Если в «Шахтере» у Де Дзерби бразилец в среднем за 90 минут выполнял более ста действий на поле, то сейчас этот показатель у него упал на 25%. Более того, непосредственно в аспекте обострения центрбек и вовсе сдал капитально – с 13,5 передач в финальную треть соперника до 4,6. Хотя непосредственно оборонительная статистика у Марлона Сантоса все еще выглядит весьма и весьма пристойной.

Другой вопрос: на чье место приходит Марлон Сантос? И здесь нужно не забывать, что в первый свой приход бразилец показал, насколько небыстр он является на поле, как в работе с мячом, так и в прямом противодействии сопернику. Очевидно, многие фанаты «горняков» до сих пор прекрасно помнят эпизоды, когда Марлон Сантос пробегал несколько метров с мячом, после чего демонстративно останавливался и ставил ногу на него. С одной стороны, тем самым бразилец вроде как приглашал соперников активнее идти в прессинг, чтобы впоследствии «Шахтеру» было проще разваливать игровую структуру оппонента, но с другой… Еще тогда всем было очевидно: Марлон Сантос банально не способен играть в динамичный и высокоинтенсивный футбол, и более сотни действий на поле за матч – это чаще всего было исключительно работой на статистику, без очевидной пользы для команды.

У Арды Турана, который на словах позиционирует необходимость всем футболистам «Шахтера» играть интенсивно и активно, Марлон Сантос точно не будет лидером обороны, если только клуб в ближайшее время не попрощается с Николаем Матвиенко. Но в этом случае (равно как и в гипотетической ситуации, если бразилец вытеснит из основы Валерия Бондаря) «Шахтер» рискует столкнутся с проблемой выполнения требований лимита на легионеров во внутренних турнирах, потому как в центре обороны многие годы традиционно у «горняков» действовали украинцы, а ныне вырисовывается возможность в этой зоне и вовсе играть исключительно легионерами: Марлон Сантос, Алаа Грам, Диего Арройо…

Как видим, чисто в спортивной плоскости возвращение Марлона Сантоса в «Шахтер» вызывает немало вопросов. Но Арда Туран уже заявил, что видит этого легионера «примером для бразильцев», а значит он осознает, для чего ему нужен возрастной южноамериканец и как он сумеет его использовать во благо интересов команды.