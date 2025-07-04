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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 16:28 |
1566
0

Шахтер требовал деньги от клуба из США. Источник раскрыл детали

«Горняки» хотели получить компенсацию от «Лос-Анджелеса» за уход Марлона Сантоса

04 июля 2025, 16:28 |
1566
0
Шахтер требовал деньги от клуба из США. Источник раскрыл детали
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» настаивал на получении денежной компенсации от американского клуба «Лос-Анджелес» за то, что тот воспользовался войной и подписал бразильского центрбека «горняков» Марлона Сантоса.

По информации инсайдера Селсо Оливейры, «Шахтер» в случае с Марлоном действовал точно так же, как и в ситуации с Манором Соломоном, по которому дончане до сих пор не уладили вопросы с «Тоттенхэмом».

Марлон Сантос был подписан «Шахтером» за 12 миллионов евро летом 2021 года, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны воспользовался Annexe 7 ФИФА и в одностороннем порядке покинул донецкий клуб. Впоследствии центрбек на правах аренды играл за «Монцу» и «Флуминенсе», а летом 2024-го в одностороннем порядке расторг контракт с «Шахтером» и вскоре перешел в «Лос-Анджелес».

Примечательно, что за «Лос-Анджелес» Марлон Сантос отыграл 26 матчей, в том числе 2 поединка на клубном чемпионате мира-2025, однако в начале июля покинул стан американского клуба и сейчас находится в статусе свободного агента.

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Марлон Сантос Лос-Анджелес (MLS) Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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