Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе
Марлон Сантос вернется играть в чемпионат Украины
Бывший футболист испанской «Барселоны» и бразильского «Флуминесе» Марлон Сантос продолжит карьеру в чемпионате Украины.
29-летний центральный защитник вернется в расположение донецкого «Шахтера», который покинул из-за российско-украинской войны. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны договорились о сотрудничестве. Марлон присоединится к донецкому клубу на правах свободного агента. Прибытие бразильца в Украину ожидается в ближайшее время.
Сантос подписал контракт с «горняками» в июле 2021 года и провел 12 матчей в Премьер-лиге. Потом отправился в аренду – сначала в итальянскую «Монцу», позже присоединился к «Флуминенсе».
После ухода из «Шахтера», Марлон присоединился к «Лос-Анджелесу», в составе которого сыграл 18 матчей в чемпионате и записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 3 млн евро.
🇧🇷🇺🇦 Excl: Brazilian defender Marlon has agreed to return to Shakhtar Donetsk as free agent, deal in place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025
29 year old former Barça defender will re-join the Ukraine side. pic.twitter.com/hq7ifNDMon
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