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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 13:25 | Обновлено 05 июля 2025, 13:52
3134
5

Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе

Марлон Сантос вернется играть в чемпионат Украины

05 июля 2025, 13:25 | Обновлено 05 июля 2025, 13:52
3134
5
Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе

Бывший футболист испанской «Барселоны» и бразильского «Флуминесе» Марлон Сантос продолжит карьеру в чемпионате Украины.

29-летний центральный защитник вернется в расположение донецкого «Шахтера», который покинул из-за российско-украинской войны. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились о сотрудничестве. Марлон присоединится к донецкому клубу на правах свободного агента. Прибытие бразильца в Украину ожидается в ближайшее время.

Сантос подписал контракт с «горняками» в июле 2021 года и провел 12 матчей в Премьер-лиге. Потом отправился в аренду – сначала в итальянскую «Монцу», позже присоединился к «Флуминенсе».

После ухода из «Шахтера», Марлон присоединился к «Лос-Анджелесу», в составе которого сыграл 18 матчей в чемпионате и записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 3 млн евро.

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Шахтер Донецк Марлон Сантос Фабрицио Романо трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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stasina
Декілька ночей під сотнею шахедів у Києві і знов звалить.
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+2
avk2307
Це той суперталант якого за 12 млн купували під Де Дзербі? 
Так вже є приклад педриньо...
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей Гузь
а лимит?
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+1
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