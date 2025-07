Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе

Бывший футболист испанской «Барселоны» и бразильского «Флуминесе» Марлон Сантос продолжит карьеру в чемпионате Украины.

29-летний центральный защитник вернется в расположение донецкого «Шахтера», который покинул из-за российско-украинской войны. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились о сотрудничестве. Марлон присоединится к донецкому клубу на правах свободного агента. Прибытие бразильца в Украину ожидается в ближайшее время.

Сантос подписал контракт с «горняками» в июле 2021 года и провел 12 матчей в Премьер-лиге. Потом отправился в аренду – сначала в итальянскую «Монцу», позже присоединился к «Флуминенсе».

После ухода из «Шахтера», Марлон присоединился к «Лос-Анджелесу», в составе которого сыграл 18 матчей в чемпионате и записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость защитника составляет 3 млн евро.

