Клуб Чемпионшипа шокировал Вест Хэм ценой на нападающего

«Вест Хэм» начал переговоры с «Крузейро» по январскому трансферу бразильского нападающего Кайо Жорже.

23-летний форвард, который получил первый вызов в сборную Бразилии в начале 2025 года, стал одним из основных вариантов для «Вест Хэма» на январское трансферное окно.

Ранее «молотобойцы» рассматривали вариант с подписанием американского форварда «Ковентри» Хаджи Райта, но на запрос по игроку получили ответ в 100 млн фунтов, чем лидеры Чемпионшипа дали понять, что не собираются расставаться с футболистом.

«Крузейро» же хочет получить около 30 млн евро за Жорже, но соглашение пока далеко от подписания.

«Вест Хэм» стремится взять игрока в аренду с обязательством выкупа, если клуб останется в Премьер-лиге, но для активации этого условия Кайо должен сыграть определенное количество матчей и забить определенное количество голов в течение аренды. В свою очередь, бразильцы готовы согласиться на более простую сделку, которая становится постоянной, если «Вест Хэм» просто сохранит место в Премьер-лиге. Переговоры продолжаются, но на данный момент соглашения между клубами нет.

Жорже демонстрировал высокую результативность в течение текущего года, забив 26 голов и сделав 9 результативных передач в 46 матчах за «Крузейро».