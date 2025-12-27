Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Чемпионшипа шокировал Вест Хэм ценой на нападающего
Англия
27 декабря 2025, 11:49 |
310
0

Клуб Чемпионшипа шокировал Вест Хэм ценой на нападающего

«Молотобойцы» были вынуждены изменить трансферную цель

27 декабря 2025, 11:49 |
310
0
Клуб Чемпионшипа шокировал Вест Хэм ценой на нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» начал переговоры с «Крузейро» по январскому трансферу бразильского нападающего Кайо Жорже.

23-летний форвард, который получил первый вызов в сборную Бразилии в начале 2025 года, стал одним из основных вариантов для «Вест Хэма» на январское трансферное окно.

Ранее «молотобойцы» рассматривали вариант с подписанием американского форварда «Ковентри» Хаджи Райта, но на запрос по игроку получили ответ в 100 млн фунтов, чем лидеры Чемпионшипа дали понять, что не собираются расставаться с футболистом.

«Крузейро» же хочет получить около 30 млн евро за Жорже, но соглашение пока далеко от подписания.

«Вест Хэм» стремится взять игрока в аренду с обязательством выкупа, если клуб останется в Премьер-лиге, но для активации этого условия Кайо должен сыграть определенное количество матчей и забить определенное количество голов в течение аренды. В свою очередь, бразильцы готовы согласиться на более простую сделку, которая становится постоянной, если «Вест Хэм» просто сохранит место в Премьер-лиге. Переговоры продолжаются, но на данный момент соглашения между клубами нет.

Жорже демонстрировал высокую результативность в течение текущего года, забив 26 голов и сделав 9 результативных передач в 46 матчах за «Крузейро».

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «Было понятно, что этот футболист уйдет – и он ушел»
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср разорвал контракт с известным полузащитником
Проблемы с правилами лиги. Топ-клуб зимой может остаться без трансферов
Вест Хэм Кайо Жорже Ковентри Крузейро чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Чемпионшип чемпионат Бразилии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Иван Чирко Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27 декабря 2025, 11:51 0
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 декабря в 16:00 по Киеву

Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27 декабря 2025, 09:02 0
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»

Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»

Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
Авто/мото | 27.12.2025, 10:55
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27.12.2025, 08:33
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Футбол | 26.12.2025, 17:38
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 17
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем