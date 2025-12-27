Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Франция
27 декабря 2025, 11:06
2

Французский журналист: «Забарный – это большое разочарование»

Пьер Менес подверг критике украинского защитника ПСЖ Илью Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Пьер Менес подверг критике украинского защитника ПСЖ Илью Забарного, лаконично высказавшись об игре украинца в первой части сезона Лиги 1.

«Забарный – это большое разочарование», – лаконично сказал Менес.

В текущем сезоне 23-летний Забарный забил один гол в 19 матчах. Он перешел во французский клуб летом 2025 года из английского Борнмута за 63 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в 50 миллионов евро.

Gargantua
я далеко не все матчи ПСЖ смотрю, но когда смотрю то Забарный там очень достойно. За исключением матча с Баером. 
а как почитаешь новости на спорт юа так Забарный это какой то сплошной позор.
кому верить?
New Zealander
Не здивуюсь якщо цей чорний піар оплатила русня. Французів легко підкупити. Росіяни вже щось подібне проти Зозулі влаштовували. Поки що менш агресивно але далі може бути ще гірше. 
