Франция27 декабря 2025, 11:06 |
529
2
Французский журналист: «Забарный – это большое разочарование»
Пьер Менес подверг критике украинского защитника ПСЖ Илью Забарного
27 декабря 2025, 11:06 |
529
Французский журналист Пьер Менес подверг критике украинского защитника ПСЖ Илью Забарного, лаконично высказавшись об игре украинца в первой части сезона Лиги 1.
«Забарный – это большое разочарование», – лаконично сказал Менес.
В текущем сезоне 23-летний Забарный забил один гол в 19 матчах. Он перешел во французский клуб летом 2025 года из английского Борнмута за 63 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в 50 миллионов евро.
а как почитаешь новости на спорт юа так Забарный это какой то сплошной позор.
кому верить?