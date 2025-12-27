Французский журналист: «Забарный – это большое разочарование»

Французский журналист Пьер Менес подверг критике украинского защитника ПСЖ Илью Забарного, лаконично высказавшись об игре украинца в первой части сезона Лиги 1.

«Забарный – это большое разочарование», – лаконично сказал Менес.

В текущем сезоне 23-летний Забарный забил один гол в 19 матчах. Он перешел во французский клуб летом 2025 года из английского Борнмута за 63 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в 50 миллионов евро.