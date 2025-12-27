Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Клеман Тюрпен признан лучшим арбитром 2025 года

Француз опередил всех в рейтинге Международной организации футбольной истории и статистики (IFFHS)

Клеман Тюрпен признан лучшим арбитром 2025 года
Клеман Тюрпен (Франция) признан лучшим арбитром года по версии IFFHS – Международной организации футбольной истории и статистики.

Француз набрал 65 очков. На 10 баллов от него отстали его соотечественник Франсуа Летексье и поляк Шимон Марциняк (по 55).

Совсем чуть-чуть до тройки лучших не хватило Иштвану Ковачу из Румынии (54) и Майклу Оливеру из Англии (53).

Лучшие арбитры 2025 года по версии IFFHS

  • 65 – Клеман Тюрпен (Франция)
  • 55 – Франсуа Летексье (Франция)
  • 55 – Шимон Марциняк (Польша)
  • 54 – Иштван Ковач (Румыния)
  • 53 – Майкл Оливер (Англия)
  • 45 – Феликс Цвайер (Германия)
  • 41 – Славко Винчич (Словения)
  • 25 – Алиреза Фагани (Австралия)
  • 25 – Маурицио Мариани (Италия)
  • 12 – Сандро Шерер (Швейцария)
