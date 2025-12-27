Клеман Тюрпен признан лучшим арбитром 2025 года

Клеман Тюрпен (Франция) признан лучшим арбитром года по версии IFFHS – Международной организации футбольной истории и статистики.

Француз набрал 65 очков. На 10 баллов от него отстали его соотечественник Франсуа Летексье и поляк Шимон Марциняк (по 55).

Совсем чуть-чуть до тройки лучших не хватило Иштвану Ковачу из Румынии (54) и Майклу Оливеру из Англии (53).

Лучшие арбитры 2025 года по версии IFFHS