Клеман Тюрпен признан лучшим арбитром 2025 года
Француз опередил всех в рейтинге Международной организации футбольной истории и статистики (IFFHS)
Клеман Тюрпен (Франция) признан лучшим арбитром года по версии IFFHS – Международной организации футбольной истории и статистики.
Француз набрал 65 очков. На 10 баллов от него отстали его соотечественник Франсуа Летексье и поляк Шимон Марциняк (по 55).
Совсем чуть-чуть до тройки лучших не хватило Иштвану Ковачу из Румынии (54) и Майклу Оливеру из Англии (53).
Лучшие арбитры 2025 года по версии IFFHS
- 65 – Клеман Тюрпен (Франция)
- 55 – Франсуа Летексье (Франция)
- 55 – Шимон Марциняк (Польша)
- 54 – Иштван Ковач (Румыния)
- 53 – Майкл Оливер (Англия)
- 45 – Феликс Цвайер (Германия)
- 41 – Славко Винчич (Словения)
- 25 – Алиреза Фагани (Австралия)
- 25 – Маурицио Мариани (Италия)
- 12 – Сандро Шерер (Швейцария)
