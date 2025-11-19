Польский рефери в матче Шотландия – Дания ухудшил шансы своей сборной на ЧМ
Звучит притянуто, но Польша во многом из-за Марциняка попала во вторую корзину
Сборная Польши попала во вторую корзину для жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.
Это случилось после того, как сборная Дании не сумела занять первое место в квалификационной группе С после поражения Шотландии (2:4) и забрала слот в первой корзине, поскольку в рейтинге она находится выше, чем Польша.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дании нужно было не проиграть Шотландии, чтобы стать первой в квартете. При счете 1:1 на 61-й минуте датчане, которые на протяжении всего поединка контролировали мяч около 80% времени, остались в меньшинстве после удаления правого защитника Расмуса Кристенсена.
28-летний датчанин получил вторую желтую карточку от польского арбитра Шимона Марциняка за довольно спорный фол против Джона МакГинна.
После удаления Расмуса Шотландия забила на 78-й второй мяч, Дания сумела сравнять на 81-й, но пропустила два гола на 90+3-й и 90+8-й минутах, проиграв поединок и отправившись в плей-оф квалификации ЧМ.
Забавно, что Марциняк, который показал не самую однозначную вторую желтую МакГину, сыграл, вероятно, одну из ключевых ролей в поражении Дании, что повлекло за собой ухудшение шансов его страны на мундиаль.
Теперь поляков ждет не путь Соперник из корзины 4 – Соперник из корзины 2/3, а Соперник из Корзины 3 – Соперник из корзины 1.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится 20 ноября.
ВИДЕО. За что Марциняк показал вторую желтую Расмусу Кристенсену и удалил датчанина с поля
Видеообзор матча Шотландия – Дания (4:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
Виктор похвалил Анатолия Трубина