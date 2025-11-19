Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Польский рефери в матче Шотландия – Дания ухудшил шансы своей сборной на ЧМ
Чемпионат мира
Польский рефери в матче Шотландия – Дания ухудшил шансы своей сборной на ЧМ

Звучит притянуто, но Польша во многом из-за Марциняка попала во вторую корзину

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Польши попала во вторую корзину для жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.

Это случилось после того, как сборная Дании не сумела занять первое место в квалификационной группе С после поражения Шотландии (2:4) и забрала слот в первой корзине, поскольку в рейтинге она находится выше, чем Польша.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дании нужно было не проиграть Шотландии, чтобы стать первой в квартете. При счете 1:1 на 61-й минуте датчане, которые на протяжении всего поединка контролировали мяч около 80% времени, остались в меньшинстве после удаления правого защитника Расмуса Кристенсена.

28-летний датчанин получил вторую желтую карточку от польского арбитра Шимона Марциняка за довольно спорный фол против Джона МакГинна.

После удаления Расмуса Шотландия забила на 78-й второй мяч, Дания сумела сравнять на 81-й, но пропустила два гола на 90+3-й и 90+8-й минутах, проиграв поединок и отправившись в плей-оф квалификации ЧМ.

Забавно, что Марциняк, который показал не самую однозначную вторую желтую МакГину, сыграл, вероятно, одну из ключевых ролей в поражении Дании, что повлекло за собой ухудшение шансов его страны на мундиаль.

Теперь поляков ждет не путь Соперник из корзины 4 – Соперник из корзины 2/3, а Соперник из Корзины 3 – Соперник из корзины 1.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится 20 ноября.

ВИДЕО. За что Марциняк показал вторую желтую Расмусу Кристенсену и удалил датчанина с поля

Видеообзор матча Шотландия – Дания (4:2)

Шимон Марциняк удаление (красная карточка) Расмус Кристенсен сборная Шотландии по футболу сборная Польши по футболу сборная Дании по футболу Джон Макгинн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
