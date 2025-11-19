Польский рефери в матче Шотландия – Дания ухудшил шансы своей сборной на ЧМ

Сборная Польши попала во вторую корзину для жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.

Это случилось после того, как сборная Дании не сумела занять первое место в квалификационной группе С после поражения Шотландии (2:4) и забрала слот в первой корзине, поскольку в рейтинге она находится выше, чем Польша.

Дании нужно было не проиграть Шотландии, чтобы стать первой в квартете. При счете 1:1 на 61-й минуте датчане, которые на протяжении всего поединка контролировали мяч около 80% времени, остались в меньшинстве после удаления правого защитника Расмуса Кристенсена.

28-летний датчанин получил вторую желтую карточку от польского арбитра Шимона Марциняка за довольно спорный фол против Джона МакГинна.

После удаления Расмуса Шотландия забила на 78-й второй мяч, Дания сумела сравнять на 81-й, но пропустила два гола на 90+3-й и 90+8-й минутах, проиграв поединок и отправившись в плей-оф квалификации ЧМ.

Забавно, что Марциняк, который показал не самую однозначную вторую желтую МакГину, сыграл, вероятно, одну из ключевых ролей в поражении Дании, что повлекло за собой ухудшение шансов его страны на мундиаль.

Теперь поляков ждет не путь Соперник из корзины 4 – Соперник из корзины 2/3, а Соперник из Корзины 3 – Соперник из корзины 1.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится 20 ноября.

