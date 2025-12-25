КВАРЦЯНЫЙ: Это будущие лидеры Динамо, главное, чтобы их бары не соблазнили

Бывший тренер Виталий Кварцяный высказался о поколении молодых игроков «Динамо».

– Захарченко, Редушко, Пономаренко – это будущие лидеры Динамо или еще рано об этом говорить?

– Захарченко и Пономаренко – это 100%, если их не соблазнят киевские бары и рестораны. Они еще будут прибавлять. Я вижу, что Пономаренко хочет импровизировать, иногда теряет мяч, но главное, что он пробует. А это шаг к развитию. Нападающий должен работать с мячом и как можно больше держать напряжение.

Характер у Пономаренко точно есть. Я с ним встречался, разговаривал.

– Какие советы давали Пономаренко?

– Мы встречались два года назад на Мальте, где юниорская сборная играла отборочные матчи на Евро. Я ему сказал: «Не бойся обыгрывать, нападающий должен это делать». Он поблагодарил за совет, ответил, что старается, но не всегда тренеры это позволяют. Говорю: «Возьми трех-пятерых детей на тренировку, лет 12-14, и обыгрывай их, пока не упадешь. Потерял мяч – беги отбирай». Нужна интенсивность. Вот тогда это будет ляля, а не игрок.