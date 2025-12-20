Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 19:17 |
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»

Известный тренер – о назначении Костюка

20 декабря 2025, 19:17 |
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
УПЛ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный считает, что тренер Игорь Костюк подходит на роль наставника «Динамо».

– Как вы думаете, не допустил ли ошибку Игорь Суркис, когда не уволил Шовковского раньше, например, после вылета от Пафоса?

– У Шовковского тоже были прекрасные матчи, когда Динамо уверенно побеждало с большим счетом, просто все об этом быстро забыли. Всегда, когда приходит новый тренер, идет стресс, эмоциональный подъем, а сколько он продлится, посмотрим. Судя по подходу Костюка и тому, что мы видим на поле, как футболисты при нем стали свежее, то он на правильном пути.

Почему ему не доверили Динамо раньше? А откуда Суркис знал возможности Костюка в работе со взрослой командой, ведь юношеский футбол – это совсем другое. Важно, что Костюк знает всю внутреннюю кухню Академии Динамо и знает, кем из молодежи можно усилить первую команду.

Динамо хорошо играет при Костюке. Да, проиграли Фиорентине, но там опытные волки, которым нужна была победа. Киевляне играли достойно во Флоренции, молодежь почувствовала силу опытных футболистов Фиорентины и эта игра точно пошла им на пользу.

Boodya
А що Суркіс не міг знати, що в Шовковського були?
З заголовку зрозумів, що в Шовковського були Кварцяний, Костюк і сам Суркіс (який не знав в кого він, імовірно в Шовковського вдома)
Ответить
0
