Кварцяный выбрал соперника для Шахтера в плей-офф Лиги конференций

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный выбрал соперника для донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций. Специалист хочет увидеть матч «горняков» против турецкого клуба.

– В 1/8 финала ЛК Шахтеру может выпасть Самсунспор, Лех, КуПС или Шкендия. Кого бы вы хотели увидеть в соперниках?

– Было бы интересно посмотреть на Шахтер на фоне Самсунспора, который обыграл Динамо 3:0.

Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии. Возможными соперниками «горняков» в 1/8 финала могут стать: КуПС (Финляндия), Шкендия (Северная Македония), Лех Познань (Польша), Самсунспор (Турция)