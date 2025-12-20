Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварцяный выбрал соперника для Шахтера в плей-офф Лиги конференций
Лига конференций
Кварцяный выбрал соперника для Шахтера в плей-офф Лиги конференций

Специалист хочет увидеть матч «горняков» против Самсунспора

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный выбрал соперника для донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций. Специалист хочет увидеть матч «горняков» против турецкого клуба.

– В 1/8 финала ЛК Шахтеру может выпасть Самсунспор, Лех, КуПС или Шкендия. Кого бы вы хотели увидеть в соперниках?

– Было бы интересно посмотреть на Шахтер на фоне Самсунспора, который обыграл Динамо 3:0.

Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии. Возможными соперниками «горняков» в 1/8 финала могут стать: КуПС (Финляндия), Шкендия (Северная Македония), Лех Познань (Польша), Самсунспор (Турция)

Шахтер Донецк Самсунспор Лех Познань Шкендия Юрий Беньо КуПС Виталий Кварцяный
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
