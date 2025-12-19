Экс-тренер Шахтера: «Этот соперник – самый сложный в Лиге конференций»

Бывший тренер донецкого Шахтера Юрий Беньо заявил, что не хотел бы видеть польский Лех соперником «горняков» в плей-офф Лиги конференций.

– В следующем раунде еврокубков «Шахтеру» придется играть с «Самсунспором», «Лехом», «Шкендией» или «Купс». Кого среди них считаете самым сложным оппонентом?

– Самым сложным будет «Лех». Мы уже знаем польскую лигу – она очень сильная. Видите ли, «Ракув» вообще на втором месте финишировал в Лиге конференций, а дальше прошли три команды, кроме той же «Легии», которой дончане уступили.

«Лех» – это команда высокого качества, чемпион своей страны. А мы видели на примере Легии, что даже если клуб идет внизу своего чемпионата, он может создать проблемы. Но к любому сопернику нужно готовиться максимально серьезно, – сказал Беньо.

Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии. Возможными соперниками «горняков» в 1/8 финала могут стать: КуПС (Финляндия), Шкендия (Северная Македония), Лех Познаний (Польша), Самсунспор (Турция)