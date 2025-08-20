Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
19.08.2025 22:00 – FT 1 : 3
Брюгге
Лига чемпионов
20 августа 2025, 01:59 | Обновлено 20 августа 2025, 02:21
37
0

Рейнджерс – Брюгге – 1:3. Три мяча в дебюте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Рейнджерс – Брюгге – 1:3. Три мяча в дебюте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский «Брюгге» выиграл первый матч Q4 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» (3:1), уже в первые 20 минут забив три гола.

На 3-й минуте Ромео Вермант открыл счет. На 7-й минуте Йорне Спилерс удвоил преимущество гостей. А на 20-й минуте Брендон Мехеле довел счет до разгромного (3:0).

Во втором тайме матча на «Айброкс» в Глазго шотландская команда отыграла один мяч усилиями Данило (1:3).

Ответная игра пройдет через неделю в бельгийском Брюгге.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч, 19 августа, Глазго (Шотландия)

Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3

Голы: Данило, 50 Ромео Вермант, 3, Йорне Спилерс, 7, Брендон Мехеле, 20.

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Перейра (Глазго Рейнджерс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Брэндон Мехеле (Брюгге).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йорне Спилерс (Брюгге).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ромео Вермант (Брюгге).
Брюгге Глазго Рейнджерс Джек Батленд видео голов и обзор Лига чемпионов Франсуа Летексье Брэндон Мехеле Данило Перейра да Силва Ромео Вермант
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
