Глазго Рейнджерс

Рейнджерс – Брюгге – 1:3. Три мяча в дебюте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Бельгийский «Брюгге» выиграл первый матч Q4 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» (3:1), уже в первые 20 минут забив три гола.
На 3-й минуте Ромео Вермант открыл счет. На 7-й минуте Йорне Спилерс удвоил преимущество гостей. А на 20-й минуте Брендон Мехеле довел счет до разгромного (3:0).
Во втором тайме матча на «Айброкс» в Глазго шотландская команда отыграла один мяч усилиями Данило (1:3).
Ответная игра пройдет через неделю в бельгийском Брюгге.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первый матч, 19 августа, Глазго (Шотландия)
Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3
Голы: Данило, 50 Ромео Вермант, 3, Йорне Спилерс, 7, Брендон Мехеле, 20.
Видео голов и обзор матча
События матча
