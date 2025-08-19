Бельгийский блиц-криг. Брюгге озадачил Рейнджерс в Глазго в Q4 ЛЧ

Бельгийский «Брюгге» выиграл первый матч Q4 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» (3:1), уже в первые 20 минут забив три гола.

На 3-й минуте Ромео Вермант открыл счет. На 7-й минуте Йорне Спилерс удвоил преимущество гостей. А на 20-й минуте Брендон Мехеле довел счет до разгромного (3:0).

Во втором тайме матча на «Айброкс» в Глазго шотландская команда отыграла один мяч усилиями Данило (1:3).

Ответная игра пройдет через неделю в бельгийском Брюгге.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч, 19 августа, Глазго (Шотландия)

Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3

Голы: Данило, 50 Ромео Вермант, 3, Йорне Спилерс, 7, Брендон Мехеле, 20.

