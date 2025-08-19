Глазго Рейнджерс

19 августа на Айброкс пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Рейнджерс Глазго встретится с Брюгге. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда сумела вернуться в число безусловных лидеров шотландского футбола после банкротства и падения на любительский уровень, причем очень быстро. Тем не менее, теперь это не конкурент Селтику (хотя Джеррард раз выбрался на первое место), а только второй, за спиной у соседей. Да и сейчас начинали с потери очков, не сумев выиграть у первых противников по Премьершипу.

Пока что новый менеджер, Рассел Мартин, эту пробуксовку на внутренней арене компенсировал уверенным преодолением квалификации Лиги чемпионов. Сценарий был идентичный, что с Панатинаикосом, что с Викторией Пльзень: уверенная, сухая победа на своем поле, и прагматичная ответная встреча. В итоге в Греции была ничья, а чехам и вовсе минимально проиграли.

Брюгге

Клуб все время борется за трофей в родной Про Лиге. Нынешний наставник, Ники Хейен, начинал как раз с того, что опередил уже на финишной прямой позапрошлого сезона Роял Юнион. Так что ему простили то, что в 2024/2025 соперник из Сен-Жиллуа потеснил конкурента с вершины - да и после летней паузы обыграли его же, пусть и в Суперкубке.

Как и для соперника, сейчас во главе угла квалификация Лиги чемпионов, и осечки на внутренней арене пока что практически игнорируются. Главное, что достаточно уверенно справились с Ред Булл Зальцбург. Сначала выиграли уже в Зальцбурге за счет единственного гола Верманта. Потом, правда, уступали на родной арене 0:1 и 1:2, но в добавленные минуты успели оформить волевую победу.

Статистика личных встреч

Впервые клубы сыграли в кубке чемпионов в 1993-м году, и тогда сильнее были шотландцы: 1:1 на выезде, 2:1 дома. Потом был товарищеский поединок этого лета, и закончился 2-2

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары на успех как равные. Тут с учетом фактора поля ставим на шотландцев с форой 0 (коэффициент - 1,9).