Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
19.08.2025 22:00 - : -
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 августа 2025, 07:59 |
90
0

Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

19 августа 2025, 07:59 |
90
0
Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа на Айброкс пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Рейнджерс Глазго встретится с Брюгге. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда сумела вернуться в число безусловных лидеров шотландского футбола после банкротства и падения на любительский уровень, причем очень быстро. Тем не менее, теперь это не конкурент Селтику (хотя Джеррард раз выбрался на первое место), а только второй, за спиной у соседей. Да и сейчас начинали с потери очков, не сумев выиграть у первых противников по Премьершипу.

Пока что новый менеджер, Рассел Мартин, эту пробуксовку на внутренней арене компенсировал уверенным преодолением квалификации Лиги чемпионов. Сценарий был идентичный, что с Панатинаикосом, что с Викторией Пльзень: уверенная, сухая победа на своем поле, и прагматичная ответная встреча. В итоге в Греции была ничья, а чехам и вовсе минимально проиграли.

Брюгге

Клуб все время борется за трофей в родной Про Лиге. Нынешний наставник, Ники Хейен, начинал как раз с того, что опередил уже на финишной прямой позапрошлого сезона Роял Юнион. Так что ему простили то, что в 2024/2025 соперник из Сен-Жиллуа потеснил конкурента с вершины - да и после летней паузы обыграли его же, пусть и в Суперкубке.

Как и для соперника, сейчас во главе угла квалификация Лиги чемпионов, и осечки на внутренней арене пока что практически игнорируются. Главное, что достаточно уверенно справились с Ред Булл Зальцбург. Сначала выиграли уже в Зальцбурге за счет единственного гола Верманта. Потом, правда, уступали на родной арене 0:1 и 1:2, но в добавленные минуты успели оформить волевую победу.

Статистика личных встреч

Впервые клубы сыграли в кубке чемпионов в 1993-м году, и тогда сильнее были шотландцы: 1:1 на выезде, 2:1 дома. Потом был товарищеский поединок этого лета, и закончился 2-2

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары на успех как равные. Тут с учетом фактора поля ставим на шотландцев с форой 0 (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Глазго Рейнджерс
19 августа 2025 -
22:00
Брюгге
Фора Рейнджерса (0) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Црвена Звезда – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Глазго Рейнджерс Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Война | 18 августа 2025, 09:00 1
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник

Татьяне Табашник был 61 год

Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Футбол | 19 августа 2025, 07:57 4
Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ
Форвард сборной Косова попрощался с клубом перед трансфером в УПЛ

Батон Забергия сыграл последний матч за албанский клуб «Динамо Сити»

Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Футбол | 19.08.2025, 08:27
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18.08.2025, 16:10
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
17.08.2025, 13:59 1
Бокс
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 18
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 17
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем