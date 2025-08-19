Глазго Рейнджерс

19 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Рейнджерс (Шотландия) и Брюгге (Бельгия).

Поединок пройдет на стадионе Айброкс Стэдиум. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.