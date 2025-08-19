Глазго Рейнджерс

19.08.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов19 августа 2025, 03:20 |
3
0
Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 19 августа в 22:00 по Киеву
19 августа 2025, 03:20 |
3
0
19 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Рейнджерс (Шотландия) и Брюгге (Бельгия).
Поединок пройдет на стадионе Айброкс Стэдиум. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.
Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Рейнджерс – БрюггеСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 20:52 4
Украинец сыграл успешный матч против «Нанта»
Футбол | 18 августа 2025, 07:12 0
Главный тренер парижского клуба доволен качественной игрой 22-летнего футболиста
Бокс | 18.08.2025, 05:32
Футбол | 19.08.2025, 01:23
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 07:11 2
17.08.2025, 13:59 1
17.08.2025, 00:45 24
18.08.2025, 01:32 1
17.08.2025, 07:20 30
17.08.2025, 00:13
18.08.2025, 14:27 98
17.08.2025, 10:14 16