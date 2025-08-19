Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
19.08.2025 22:00 - : -
Брюгге
Лига чемпионов
19 августа 2025, 03:20 |
Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 19 августа в 22:00 по Киеву

Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Рейнджерс (Шотландия) и Брюгге (Бельгия).

Поединок пройдет на стадионе Айброкс Стэдиум. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Рейнджерс – Брюгге
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

смотреть онлайн Лига чемпионов Глазго Рейнджерс Брюгге
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
