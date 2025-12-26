Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карлос ПАРАКО: «Венесуэльцев в Кривбассе объединяет не только футбол»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 11:01
Карлос ПАРАКО: «Венесуэльцев в Кривбассе объединяет не только футбол»

Нападающий «Кривбасса» ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы

Карлос ПАРАКО: «Венесуэльцев в Кривбассе объединяет не только футбол»
ФК Кривбасс. Карлос Парако

Венесуэльский нападающий «Кривбасса» Карлос Парако ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

– На твоих страницах в соцсетях мы увидели слова: «Не бойся потерпеть неудачу, бойся не попробовать». Это твоя жизненная философия? Какая история стоит за этими словами?

– Да, это очень близкие мне слова. Я всегда говорю: «Не бойся успеха». Если ты боишься успеха, то никогда не станешь кем-то в жизни. Эту фразу мне сказала мама, когда мне было девять лет. Я как раз начинал играть в футбол, и она дала мне этот совет. Он запомнился мне навсегда, и я живу с ним до сих пор.

– Чувствуешь ли ты дополнительную мотивацию, когда команда играет дома?

– Конечно. Это всегда особая мотивация – не подвести наших болельщиков, которые приходят поддержать. Мы выкладываемся на сто, даже на сто десять процентов. А что касается атмосферы, которую создают фанаты, то она заряжает не только меня, но и всю команду.

– Что обычно слушаешь или смотришь перед игрой, чтобы сосредоточиться?

– Обычно слушаю латиноамериканскую музыку, преимущественно реггетон, чтобы почувствовать ритм и настроение перед игрой. Например, мне нравится композиция «Danza Kuduro».

– Расскажи о венесуэльской диаспоре «Кривбасса». Как вы вместе проводите время и поддерживаете друг друга?

– Мы часто собираемся, шутим, играем в PlayStation, просто хорошо проводим время вместе. Нас объединяет не только футбол, но и общая культура, воспоминания о доме. Это помогает чувствовать себя ближе к Родине.

– И как бы ты описал венесуэльскую диаспору «Кривбасса» одним словом?

– Одним словом – радость. Мы всегда стараемся делиться позитивом и хорошим настроением с командой.

Карлос Парако чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ВК Кривбасс Кривой Рог
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
