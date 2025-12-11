Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клеман Тюрпен снова назначил пенальти в матче ЛЧ. Он рекордсмен турнира
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 16:32 |
256
1

Клеман Тюрпен снова назначил пенальти в матче ЛЧ. Он рекордсмен турнира

Упомянем топ-10 арбитров с наибольшим количеством назначенных пенальти в истории ЛЧ

11 декабря 2025, 16:32 |
256
1 Comments
Клеман Тюрпен снова назначил пенальти в матче ЛЧ. Он рекордсмен турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Клеман Тюрпен

Клеман Тюрпен в матче Реал – Манчестер Сити назначил свой очередной пенальти в Лиге чемпионов.

Для француза этот назначенный одиннадцатиметровый удар стал уже 29-м в турнире.

Ни один другой арбитр не имеет в активе такого количества пенальти в самом престижном турнире Европы.

Вспомним топ-10 арбитров с самым большим количеством назначенных одиннадцатиметровых ударов в истории Лиги чемпионов.

Арбитры с наибольшим количеством назначенных пенальти в истории Лиги чемпионов

  • 29 – Клеман Тюрпен (Франция)
  • 25 – Феликс Брых (Германия)
  • 25 – Джюнейт Чакир (Турция)
  • 23 – Шимон Марциняк (Польша)
  • 23 – Феликс Цвайер (Германия)
  • 22 – Бьорн Кейперс (Нидерланды)
  • 19 – Данни Маккели (Нидерланды)
  • 15 – Виктор Кашшаи (Венгрия)
  • 14 – Джанлука Рокки (Италия)
  • 13 – Антонио Матео Лаос (Испания)
По теме:
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Забил супергол. Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Коуч Карабаха раскритиковал Кащука после фиаско с Аяксом в Лиге чемпионов
Реал Мадрид статистика Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити пенальти Клеман Тюрпен
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11 декабря 2025, 06:23 4
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта

Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11 декабря 2025, 07:44 2
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины

Игорь Костюк сообщил, что один из лидеров команды Ярмоленко вернулся в строй

Эксперт: «Костюк всегда отличался серьезным отношением к футболу»
Футбол | 11.12.2025, 16:47
Эксперт: «Костюк всегда отличался серьезным отношением к футболу»
Эксперт: «Костюк всегда отличался серьезным отношением к футболу»
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Футбол | 11.12.2025, 09:46
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Бокс | 11.12.2025, 00:02
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Але у відстоках Фелікс Цвайєр найбільше ставить пенальті.
Ответить
0
Популярные новости
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
10.12.2025, 10:59 6
Теннис
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем