Клеман Тюрпен снова назначил пенальти в матче ЛЧ. Он рекордсмен турнира
Упомянем топ-10 арбитров с наибольшим количеством назначенных пенальти в истории ЛЧ
Клеман Тюрпен в матче Реал – Манчестер Сити назначил свой очередной пенальти в Лиге чемпионов.
Для француза этот назначенный одиннадцатиметровый удар стал уже 29-м в турнире.
Ни один другой арбитр не имеет в активе такого количества пенальти в самом престижном турнире Европы.
Вспомним топ-10 арбитров с самым большим количеством назначенных одиннадцатиметровых ударов в истории Лиги чемпионов.
Арбитры с наибольшим количеством назначенных пенальти в истории Лиги чемпионов
- 29 – Клеман Тюрпен (Франция)
- 25 – Феликс Брых (Германия)
- 25 – Джюнейт Чакир (Турция)
- 23 – Шимон Марциняк (Польша)
- 23 – Феликс Цвайер (Германия)
- 22 – Бьорн Кейперс (Нидерланды)
- 19 – Данни Маккели (Нидерланды)
- 15 – Виктор Кашшаи (Венгрия)
- 14 – Джанлука Рокки (Италия)
- 13 – Антонио Матео Лаос (Испания)
Але у відстоках Фелікс Цвайєр найбільше ставить пенальті.
