Клеман Тюрпен снова назначил пенальти в матче ЛЧ. Он рекордсмен турнира

Клеман Тюрпен в матче Реал – Манчестер Сити назначил свой очередной пенальти в Лиге чемпионов.

Для француза этот назначенный одиннадцатиметровый удар стал уже 29-м в турнире.

Ни один другой арбитр не имеет в активе такого количества пенальти в самом престижном турнире Европы.

Вспомним топ-10 арбитров с самым большим количеством назначенных одиннадцатиметровых ударов в истории Лиги чемпионов.

Арбитры с наибольшим количеством назначенных пенальти в истории Лиги чемпионов