Герой финала ЛЕ с МЮ. Хавбек Тоттенхэма оформляет трансфер в Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» достиг соглашения о переходе вингера «Тоттенхэма» Бреннана Джонсона.

Сумма трансфера составляет около £33,5 млн, по данным инсайдера Фабрицио Романо. 24-летний полузащитник проходит медицинский осмотр для нового клуба.

Коуч «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассчитывает на трансфер Бреннана.

Джонсон перешел из «Ноттингем Форест» в «Тоттенхэм» летом 2023 года за £47 млн. Он провел за сборную Уэльса 42 матча и забил 7 голов.

В текущем сезоне 2025/26 он сыграл за шпор 22 матча и забил 4 гола. В прошлом сезоне 2024/25 Джонсон забил 18 голов во всех турнирах (51 матч), включая победный гол в финале Лиги Европы против Ман Юнайтед (1:0).