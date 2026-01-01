Герой финала ЛЕ с МЮ. Хавбек Тоттенхэма оформляет трансфер в Кристал Пэлас
Вингер Бреннан Джонсон сменит клуб и будет выступать за орлов
«Кристал Пэлас» достиг соглашения о переходе вингера «Тоттенхэма» Бреннана Джонсона.
Сумма трансфера составляет около £33,5 млн, по данным инсайдера Фабрицио Романо. 24-летний полузащитник проходит медицинский осмотр для нового клуба.
Коуч «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассчитывает на трансфер Бреннана.
Джонсон перешел из «Ноттингем Форест» в «Тоттенхэм» летом 2023 года за £47 млн. Он провел за сборную Уэльса 42 матча и забил 7 голов.
В текущем сезоне 2025/26 он сыграл за шпор 22 матча и забил 4 гола. В прошлом сезоне 2024/25 Джонсон забил 18 голов во всех турнирах (51 матч), включая победный гол в финале Лиги Европы против Ман Юнайтед (1:0).
🚨🔴🔵 Brennan Johnson to Crystal Palace, here we go! Deal agreed also on player side with personal terms in place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026
£33.5m transfer fee to Tottenham, first part of medical taking place right now.#CPFC finalise important signing for long term project. pic.twitter.com/hMylN2osYu
