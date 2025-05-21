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Лига Европы
21 мая 2025, 22:49 | Обновлено 21 мая 2025, 23:07
176
0

ВИДЕО. Бреннан Джонсон открыл счет для Тоттенхэма в матче с МЮ

На 42-й минуте Шпоры вышли вперед в финале Лиги Европы

21 мая 2025, 22:49 | Обновлено 21 мая 2025, 23:07
176
0
ВИДЕО. Бреннан Джонсон открыл счет для Тоттенхэма в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао проходит финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определяют победителя на стадионе «Сан-Мамес».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Главным арбитром поединка работает Феликс Цвайер из Германии.

Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

На 42-й минуте Шпоры вышли вперед в финале Лиги Европы. Бреннан Джонсон открыл счет для Тоттенхэма в матче с МЮ.

ГОЛ! 1:0. Бреннан Джонсон, 42 мин

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы видео голов и обзор Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Бреннан Джонсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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