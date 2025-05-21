ВИДЕО. Бреннан Джонсон открыл счет для Тоттенхэма в матче с МЮ

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао проходит финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определяют победителя на стадионе «Сан-Мамес».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Главным арбитром поединка работает Феликс Цвайер из Германии.

Победитель финального матча получит право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

На 42-й минуте Шпоры вышли вперед в финале Лиги Европы. Бреннан Джонсон открыл счет для Тоттенхэма в матче с МЮ.

ГОЛ! 1:0. Бреннан Джонсон, 42 мин

Фотогалерея