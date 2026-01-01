Испанский журналист, известный в сети Twitter под псевдонимом huugo_21_10 (13,2 тысячи читателей), предположил, что украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик должен продолжить карьеру в «Реал Сосьедаде»:

«Он стремится сменить клуб в этом зимнем трансферном окне, и хорошим пунктом назначения может быть «Реал Сосьедад», которому нужны голы. Это позволит Оярсабалю играть сзади в схеме с тремя атакующими футболистами, а сам Довбик уже адаптирован к игре в Ла Лиге».

Интересно, что в составе «Реал Сосьедада» играет полузащитник сборной страны-террориста Арсен Захарян.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Артема Довбика не рассчитывает Джан Пьеро Гасперини.